Nia Sharma profite d’un yacht, prend un selfie sexy et fait la fête en robe noire dans une vidéo virale

Nia Sharma est l’une des actrices les plus attirantes de l’industrie de la télévision indienne avec un physique bien tonique. Elle partage souvent ses photos et vidéos glamour et grésillantes sur son Instagram, où elle a une énorme base de fans d’environ 7,6 millions de fans et de followers dévoués.

Le lundi 8 mai, Nia Sharma, qui a reçu plusieurs prix de beauté, a lâché un reel regroupant plusieurs petits clips dans lesquels on la voit s’amuser sur un yacht, prendre un selfie sexy d’elle-même en bralette noire, faire la fête avec ses amis, et danser négligemment dans un pub.

L’actrice a mis sa bobine sur la chanson populaire Angel de l’artiste reggae jamaïcain Shaggy avec des voix supplémentaires du chanteur barbadien Rayvon. « Enfant, j’adorais cette chanson, maintenant je la comprends », a-t-elle légendé sa vidéo. La chanson est sortie en 2001 et a été classée en tête de liste dans plusieurs charts internationaux de musique.





Pendant ce temps, sur le plan du travail, Nia a joué dans plusieurs séries télévisées à succès telles que Kaali-Ek Agnipariksha, Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai et Jamai Raja. Elle a également participé à plusieurs émissions de téléréalité, notamment Khatron Ke Khiladi 8 en 2017, Khatron Ke Khiladi Made in India en 2020 et Jhalak Dikhhla Jaa 10 l’année dernière.

Nia est également apparue dans plusieurs vidéoclips tels que Do Ghoont, Garbe Ki Raat, Tum Bewafa Ho, Phoonk Le, Hairaan et Paisa Paisa, entre autres. Son clip vidéo le plus récent, Daiyya Daiyya, a été présenté dans la série de thrillers d’action Hunter de Suniel Shetty sur Amazon miniTV.

