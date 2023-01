Nia Sharma montre des mouvements de danse grésillants sur une plage en bikini sexy, la vidéo devient VIRAL

La star de la télévision Nia Sharma est populaire parmi les fans pour ses déclarations de mode audacieuses et le partage de bobines chaudes et sensuelles sur Instagram. Nia pose actuellement plusieurs bobines d’elle en bikini. Sa silhouette sexy est admirée par ses fans et ses followers.

La dernière bobine de Nia est devenue virale sur les réseaux sociaux et dans la dernière vidéo, la star de la télévision peut être vue exhibant un bikini noir et dansant sur une plage.





L’acteur a légendé son message comme suit: “Trouver nos pieds dans le sable mouillé .. ‍#oceanbabies@mr.tarunraj.” Dans la vidéo, on peut voir Nia portant un monokini découpé sans dos de couleur noire. Nia peut être vue en train de danser dans la vidéo chaude avec Shivani Patel.

La vidéo a attiré l’attention des internautes, nombre d’entre eux laissant tomber des emojis de cœur, de feu et de baiser sur la publication Instagram.

Outre Jamai 2.0, Nia a également joué dans Naagin 4 et la série Web Twisted de Vikram Bhatt.