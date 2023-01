Nia Sharma montre des mouvements de danse chauds dans une bralette sexy, la vidéo devient VIRAL

La star de la télévision Nia Sharma est sans aucun doute l’une des jeunes beautés les plus magnifiques de l’industrie de la télévision indienne. Nia fait partie de l’industrie de la télévision depuis environ une décennie maintenant et elle a une énorme base de fans. Nia Sharma est populaire pour son style de mode audacieux et son attitude diabolique.

Nia Sharma est très active sur Instagram et d’autres plateformes de médias sociaux et elle continue de partager ses bobines chaudes et sensuelles sur Instagram. Nia avait récemment posté une bobine d’elle portant un bikini et c’était devenu viral sur les réseaux sociaux.





Nia Sharma est à nouveau dans l’actualité alors que sa dernière bobine dans laquelle on la voit danser de tout son cœur est devenue virale. Dans la vidéo, on peut voir Nia portant une bralette jaune sexy.

Voici la vidéo :





Outre Jamai 2.0, Nia a également joué dans Naagin 4 et la série Web Twisted de Vikram Bhatt.