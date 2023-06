Nia Sharma met le feu à Internet dans une bralette noire plongeante sexy, un sari glamour, une montre

Vidéo virale: Nia Sharma met le feu à Internet avec une bralette noire plongeante, un sari glamour et une montre

La star de la télévision Nia Sharma est très active sur Instagram et elle continue de partager ses vidéos et photos chaudes et sexy sur Instagram. Nia Sharma bénéficie d’un énorme nombre de fans sur Instagram et c’est la raison pour laquelle la plupart de ses vidéos et photos deviennent virales sur les réseaux sociaux.

Nia Sharma est connue pour faire monter la pression sur Instagram avec ses vidéos sexy et elle l’a encore fait. Maintenant, une vidéo de Nia Sharma est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle l’actrice chaude et sexy peut être vue exhibant ses courbes dans un sari glamour et une bralette noire plongeante sexy.

Regardez la vidéo virale ici :





Dans la vidéo virale, Nia Sharma a l’air très sexy dans le sari noir et on peut la voir se maquiller les yeux. Nia Sharma a opté pour un rouge à lèvres nude sang. « Tellement sexy », a commenté un utilisateur. Un autre a dit : « Tellement sexy ».

Nia Sharma est devenue un nom familier après avoir joué dans des émissions de télévision à succès comme « Jamai Raja » et « Ishq Mein Marjawan ». Elle a également participé à de nombreuses émissions de téléréalité, notamment « Khatron Ke Khiladi » et « Bigg Boss OTT ». Nia a été vue pour la dernière fois avec Ravi Dubey dans la deuxième saison de la série Web Jamai 2.0.

Nia Sharma fait souvent la une des journaux pour son style audacieux et ses robes originales. Nia Sharma a déclaré un jour dans une interview qu’elle avait été soumise à la pêche à la traîne pour la première fois en 2016-2017. « Je venais de finir Jamai et j’avais fait un show Twisted où j’avais embrassé une fille, woh bawal. Mais à ce moment-là, je pensais que sahi toh hai, ça va. Bravo, on parle de vous. Mais ça n’a jamais cessé, mes vêtements sont jusqu’à aujourd’hui, le sujet de discussion. Même lorsque ma chanson est sortie, les commentaires ci-dessous étaient les mêmes », a-t-elle déclaré à Bollywood Bubble.