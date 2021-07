Nia Sharma laisse les fans baver avec sa vidéo sexy en bikini blanc chaud

Nia Sharma a fait ses débuts à la télévision avec l’émission ‘Kaali – Ek Agnipariksha’ en 2010 et depuis lors, s’est fait un nom dans l’industrie. Elle est non seulement considérée comme l’une des actrices les plus titrées de la télévision, mais aussi comme l’une des plus en vue.

Nia met souvent le feu à Internet avec ses photos de bikini et ses photos. Samedi 24 juillet, Nia a partagé une vidéo d’elle-même et ses fans en deviennent gaga. Dans la vidéo au ralenti, on peut voir Nia assise sur la plage dans un bikini blanc et une mini-jupe alors qu’elle balaie le sable avec sa main.

L’actrice retourne ses cheveux et donne une pose sensuelle pour la caméra alors que le remix de « Woh Lamhe » joue en arrière-plan. Nia a associé son look à une énorme fleur sur son oreille et à un pendentif en or. Elle a partagé la photo avec un emoji brillant et un emoji vague de plage.

Regardez la vidéo ici :

Impressionnés par sa vidéo super chaude, les fans de Nia l’ont comblée d’amour et de louanges dans la section commentaires. « Semblant magnifique », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté, « Magnifique ». Un troisième utilisateur a écrit: « Je t’aime tellement », tandis qu’un quatrième a écrit: « Fille avec des ailes, je t’aime ». Un autre utilisateur a commenté: « Vous êtes le feu. »

Nia régale également ses fans avec ses vidéos de danse. Récemment, elle a partagé une vidéo de transformation sur ses réseaux sociaux. La vidéo commence avec Nia portant un look sans maquillage et une robe simple. Au fur et à mesure que le rythme change, Nia se transforme en une diva glamour avec un haut à décolleté plongeant et une jupe moulante. Dans un autre plan, Nia peut être vue en train de groover sur le remix de la chanson ‘Tera Yar Bolda’. Elle est magnifique dans une robe en fourrure blanche. « Tu ni boldi », a-t-elle sous-titré son message avec un emoji dansant.

Nia a été vue pour la dernière fois dans le clip de la chanson pendjabi ‘Akhiyan Ga Ghar’. Nia a également remporté l’émission de téléréalité d’aventure « Khatron Ke Khiladi Made In India », animée par Rohit Shetty, qui était une édition spéciale en 2020 au milieu de la pandémie de coronavirus. Elle avait participé à l’émission qui a été tournée fin 2020 avec de nombreuses personnalités célèbres du monde de la télévision, telles que Bharti Singh, Harsh Limbachhiya, Karan Wahi, Rithvik Dhanjani, Karan Patel, entre autres.

Nia a travaillé dans plusieurs émissions de télévision telles que « Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai », « Jamai Raja », « Ishq Mein Marjawan » et « Naagin ».