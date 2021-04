Nia Sharma interroge les célébrités «  réveillées  », demande «  veuillez mentionner le nom des centres où le vaccin est facilement disponible  »

Avec juste un jour pour la campagne nationale de vaccination contre le COVID-19 que les gouvernements central et des États ont l’intention de mener pour tous les plus de 18 ans, plusieurs célébrités ont exhorté les citoyens sur les réseaux sociaux à s’inscrire et à se faire vacciner.

Cependant, au milieu de toute conscience que les célébrités ont essayé de se propager au moment où le pays est sous le choc de la deuxième vague de coronavirus, l’acteur de télévision Nia Sharma avait une question pour les célébrités « réveillées » dont certaines étaient en vacances dans le Maldives jusqu’à tout récemment.

« Toutes les célébrités de cette nation se sont réveillées exhortant les gens à se faire vacciner … Veuillez mentionner le nom des centres qui l’ont facilement disponible en ce moment afin que les gens qui font la queue par milliers pendant des jours ne semblent pas stupides. PS nous devons se faire vacciner », a-t-elle écrit sur Twitter.

Chaque célébrité réveillée de cette nation exhortant les gens à se faire vacciner … Veuillez mentionner le nom des centres qui l’ont facilement disponible en ce moment afin que les gens qui font la queue par milliers depuis des jours ne semblent pas stupides. PS, nous devons nous faire vacciner. – NIA SHARMA (@Theniasharma) 29 avril 2021

Plus tard, Nia a partagé le tweet sur ses histoires Instagram sous-titré: «Jusque-là, veuillez ralentir avec votre discours moralisateur de« allez vous faire vacciner ».

Pendant ce temps, l’Inde a signalé le pic le plus élevé jamais enregistré en une seule journée avec 3,86 452 cas frais de COVID-19, portant le total à 1,87,62,976 vendredi, selon les données du ministère de la Santé de l’Union. C’est le neuvième jour consécutif que l’Inde a signalé plus de 300 000 nouveaux cas de COVID-19 dans le pays.

Les données du ministère de la Santé indiquent que 3 498 patients ont succombé à la maladie virale au cours des dernières 24 heures, portant le nombre de morts à 208 330. La charge de travail active a augmenté de 85 414 et s’établit actuellement à 3 170 228, contre 3 084 814 signalés précédemment. Cela représente 16,90% du total des cas confirmés dans le pays.

Pendant ce temps, pas moins de 297 540 patients ont été libérés au cours des dernières 24 heures et jusqu’à présent, 15 384 418 personnes se sont rétablies de la maladie, a montré le tableau de bord du ministère central de la Santé. Avec cela, le taux de récupération du pays est de 81,99%, selon les données.