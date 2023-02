Nia Sharma fait un tour en voiture avec Karanvir Bohra, la vidéo devient virale

Mercredi, l’acteur Karanvir Bohra (KV) s’est rendu sur son compte Instagram et a publié une vidéo en avant-première avec Nia Sharma. L’aperçu provenait de son nouvel épisode sur YouTube. Karanvir a emmené le participant Jhalak Dikhlaa Jaa 10 faire un tour dans sa voiture où ils ont parlé d’un certain nombre de choses et ont également essayé de montrer le “vrai” côté de Nia.

La vidéo montre d’abord Karanvir et Nia en train de discuter dans sa voiture, après quoi KV montre à Nia un message spécial envoyé pour elle par son cher ami Ravi Dubey. Pour ceux qui ne le savent pas, Ravi était la co-vedette de Nia dans leur émission à succès Jamai Raja.

Dans la vidéo, Ravi a fait l’éloge de Nia et a expliqué qu’elle ne se souciait pas de ce que les gens pensaient d’elle et qu’elle avait toujours été elle-même au cours des nombreuses années où il l’avait connue.

Regardez la vidéo ici.





Partageant la vidéo sur Instagram, Karanvir Bohra a écrit : “Voilà ce que nous pensons de notre chéri @niasharma90. Ai-je raison M. Dubey @ravidubey2312 Pour la vidéo complète #inkvscar, regardez le lien dans la bio #kvb #kvbohra #kvbarmy.”

Karanvir Bohra gère une chaîne YouTube appelée KVB où il publie son contenu de vlog. L’acteur fait actuellement un nouveau spectacle où il emmène des célébrités faire un tour dans sa voiture et donne un aperçu au public de la vie de leur star préférée.