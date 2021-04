Nia Sharma exhorte les célébrités «  réveillées  » à répertorier les centres de vaccination dans un nouveau poste fort! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de télévision Nia Sharma, célèbre à Naagin, s’est récemment tournée vers ses comptes de médias sociaux pour dénoncer les célébrités de Bollywood pour avoir demandé en vain aux fans de se faire vacciner contre le COVID-19. Selon elle, les demandes des célébrités étaient trop vagues et entraînaient un surpeuplement inutile dans les centres de vaccination.

Sur son compte Twitter, elle a critiqué les célébrités en leur demandant au moins de mentionner le nom des centres lorsqu’elle exhortait les gens à se faire vacciner, afin d’éviter la surpopulation dans les centres de vaccination.

Elle a écrit: «Chaque célébrité réveillée de cette nation exhortant les gens à se faire vacciner … Veuillez mentionner le nom des centres qui l’ont facilement disponible en ce moment afin que les gens qui font la queue par milliers pendant des jours ne semblent pas stupides. PS nous devons nous faire vacciner. «

Chaque célébrité réveillée de cette nation exhortant les gens à se faire vacciner … Veuillez mentionner le nom des centres qui l’ont facilement disponible en ce moment afin que les gens qui font la queue par milliers pendant des jours ne semblent pas stupides.

PS, nous devons nous faire vacciner. – NIA SHARMA (@Theniasharma) 29 avril 2021

Plus tard, elle est allée sur son Instagram et a republié son tweet et à nouveau, s’est adressée aux soi-disant célébrités «réveillées» avec le message: «Jusque-là, veuillez ralentir avec votre discours moralisateur de« allez vous faire vacciner ».

Jetez un œil à son histoire Instagram:

Nia Sharma a fait ses débuts à la télévision dans Kaali – Ek Agnipariksha en 2010. Elle est devenue un nom familier avec des émissions comme Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai, Jamai Raja, Ishq Mein Marjawan et Naagin.

Nia a remporté l’émission de télé-réalité d’aventure Khatron Ke Khiladi Made In India qui était une édition spéciale en 2020. Elle a participé avec d’autres visages de télé connus tels que Bharti Singh, Harsh Limbachhiya, Karan Wahi, Rithvik Dhanjani, Karan Patel etc.

Elle a une énorme base de fans d’environ 6 millions d’abonnés sur Instagram uniquement.