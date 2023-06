Nia Sharma exhibe ses mouvements de danse grésillants dans une robe dos nu sexy alors qu’elle profite de la vie nocturne à Miami

Nia Sharma, une actrice de télévision populaire qui impressionne souvent les fans avec ses mouvements de danse grésillants, profite actuellement de vacances à Miami. L’actrice a récemment publié une vidéo partageant un aperçu d’elle profitant de la vie nocturne à Miami, ce qui a laissé les fans baver devant ses mouvements de danse.

Lundi, Nia Shama, qui est très active sur les réseaux sociaux, s’est rendue sur son Instagram et a partagé une vidéo dans laquelle on pouvait la voir profiter pleinement de ses vacances à Miami en écoutant des chansons dans un club. L’actrice a été vue en train de faire monter la température dans une robe midi rouge sans dos à volants qu’elle a associée à des bottes à talons noires. L’actrice a impressionné les fans avec ses mouvements de danse enflammés et a ajouté la chanson Makeba à la bobine. L’actrice a légendé la vidéo, « Soyez un ‘Makeba’! Tout en cochant la liste de seaux.





Les fans n’arrêtaient pas de baver devant ses mouvements de danse grésillants et appréciaient l’actrice dans la section des commentaires. L’un des commentaires disait : « Audacieux et beau ». Un autre a commenté: « Barbie s’est amusée. » Un autre a écrit « fabuleux ».

Nia Sharma profite actuellement de vacances avec sa mère et ses amis à Miami, aux États-Unis. L’actrice a partagé des aperçus de ses vacances amusantes sur les réseaux sociaux avec ses fans. Plus tôt aussi, l’actrice a laissé tomber une vidéo faisant du tricycle et dansant dans les rues. L’actrice a récemment fait monter la pression en partageant des photos en bikini rose.

Pendant ce temps, Nia Sharma a fait ses débuts dans l’industrie de la télévision avec l’émission de télévision Kali-Ek Agnipariksha, cependant, elle est devenue célèbre après son rôle de Maanvi dans Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai. Elle a encore gravi les échelons vers le succès lorsqu’elle a participé à la populaire émission de télévision Jamai Raja aux côtés de Ravi Dubey. Non seulement cela, l’actrice a également participé à plusieurs émissions de télé-réalité comme Khatron Ke Khiladi et Jhalak Dikhhla Jaa saison 10.

