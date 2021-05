Nia Sharma étourdit dans le look traditionnel de l’Aïd du prochain clip vidéo «  Tum Bewafa Ho  »

L’acteur de ‘Jamai Raja 2.0’ Nia Sharma est assez actif sur son Instagram et dimanche, l’acteur a partagé de superbes photos virales sur son compte vérifié. L’acteur qui est connu pour son avatar audacieux et magnifique était fascinant alors qu’elle posait dans un costume vert foncé chargé de belles broderies.

Nia a dévoilé son look traditionnel de l’Aïd qui est tiré de son prochain clip vidéo pour ‘Tum Bewafa Ho’ avec Arjun Bijani. Sur les photos, on peut voir Nia vêtue d’un costume en velours vert foncé avec des bijoux fantaisie et une broderie élaborée sur le devant.

Nia a complété son look avec un maquillage ensoleillé et une coiffure ondulée.

Nia était devenue un nom familier avec ses débuts à la télévision dans «Kaali – Ek Agnipariksha» en 2010. Elle s’est ensuite fait un nom avec des émissions comme «Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai», «Jamai Raja», «Ishq Mein Marjawan», et «Naagin».

Pour les non informés, Nia a également remporté l’émission de télé-réalité d’aventure « Khatron Ke Khiladi Made In India », animée par Rohit Shetty, qui était une édition spéciale en 2020 au milieu de la pandémie de coronavirus. Elle avait participé à l’émission qui a été tournée fin 2020 aux côtés de nombreuses personnalités célèbres du monde de la télévision, telles que Bharti Singh, Harsh Limbachhiya, Karan Wahi, Rithvik Dhanjani, Karan Patel, entre autres.

Nia Sharma a récemment franchi la barre des 6 millions sur Instagram et l’a célébrée de manière très inhabituelle. Nia a pris son profil Instagram vérifié et a publié une bobine affichant ses mouvements de danse sexy sur la chanson à succès de Zum ft. Shenseea, «Rebel».