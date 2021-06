Nia Sharma et Devoleena Bhattacharjee s’excusent mutuellement pour la bataille verbale sur l’affaire de viol mineur de Pearl V Puri ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: les stars de la télévision Nia Sharma et Devoleena Bhattacharjee se sont récemment disputées verbalement à propos de l’affaire de viol mineur Pearl V Puri. Après s’être claquées sur la plate-forme de médias sociaux, les deux stars de la télé ont décidé d’enterrer leur hache de guerre et se sont excusées l’une envers l’autre.

Nia Sharma a écrit dans une note sur Instagram Stories, « Ma mère, mon frère et Ravi m’ont dit avec beaucoup d’amour que je n’avais pas raison et compte tenu des trois proches, je ne peux pas me tromper. … alors j’y vais. Hé @devoleena, j’ai peut-être franchi une limite en étant personnel.. .Je suis désolé, c’était impulsif. J’espère que vous oublierez.

Devoleena a répondu en disant: « Hey Nia Sharma, ça va. Pardonne-moi aussi si je t’ai blessée même si ce n’était pas du tout mon intention. Transmets mes salutations à ta mère, ton frère et Ravi. Restez en sécurité et prenez soin de vous. »

Pour les inexpérimentés, l’actrice Nia Sharma s’est intéressée à l’actrice Devoleena Bhattacharjee qui avait précédemment critiqué les internautes pour « avoir maudit » la mineure qui s’est plainte de viol contre l’acteur Pearl V Puri.

L’acteur Pearl V Puri est accusé d’avoir violé une fille mineure en 2019 et est condamné en vertu de la section de la loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO) qui est actuellement en détention.

L’acteur de 31 ans de « Naagin 3 » a été engagé par le commissariat de police de Mira-Bhayander Vasai-Virar, invoquant des accusations d’IPC Sec. 376 AB et POCSO Act, 4, 8, 12,19, 21 pour le viol de la fille mineure, ont indiqué les responsables.

L’acteur a reçu un immense soutien de ses amis de l’industrie, notamment Ekta Kapoor, Anita Hassanandani, Surbhi Jyoti, Suyyash Rai, entre autres.