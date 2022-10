Nia Sharma déchaîne la fureur de la déesse Kali, Rubina raconte le sort de Draupadi à travers la danse

Ce week-end, Jhalak Dikhhla Jaa 10 se mettra aux couleurs de Diwali, et les concurrents célébreront la victoire du bien sur le mal à travers leur danse. Pour agrandir les prochains épisodes, ils honoreront Ramayan’s Ram alias Arun Govil et Sita alias Dipika Chilika en tant qu’invités spéciaux. Alors que l’épisode témoigne de divers récits mythologiques à travers des actes époustouflants, la série emmène tout le monde dans le passé et se remémore les souvenirs de regarder Ramayana.

Dans l’épisode spécial de Diwali, les candidats font revivre les diverses histoires entendues et inédites du Seigneur Krishna, du Seigneur Shiva, de la déesse Ganga et de la déesse Kali sur scène, plongeant profondément dans la culture et la mythologie hindoues. Les performances spectaculaires des concurrents bouleversent les juges. La performance énergique de Nia mettant en vedette le combat entre Rakhtbeej et Maa Kaali la couvre d’applaudissements.

Regardez Nia en tant que déesse Kali







D’un autre côté, l’acte féroce de la patronne Rubina dépeignant Draupadi du Mahabharata gagne le cœur de tout le monde. Le populaire Marathi Mulgi Amruta Khanvilkar avec son chorégraphe Pratik Utekar raconte tout le Ramayana et rend le public nostalgique en présence de l’OG Ram et de Sita.

Regardez Rubina Dilaik dans le rôle de Draupadi





Paras Kalnawat a la chance de groover avec sa juge préférée Nora Fatehi sur « Radha kaise na jale » qui laisse tout le monde émerveillé. La nuit prend une tournure amusante avec Nishant Bhat réalisant une plaisanterie amusante avec ses co-concurrents. Comme chaque épisode, Nishant ne laisse jamais une chance d’ajouter un quotient amusant au spectacle. Il apporte un mithai thaal et nomme ses camarades d’après les bonbons indiens remplissant la salle de rire. Ce week-end, Jhalak Dikhhla Jaa 10 présentera certains des meilleurs spectacles de danse de la saison. Nia, Rubina et Amruta étonneront certainement leurs fans.