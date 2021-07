Nia Sharma canalise son enfant intérieur alors qu’elle se trempe sous la pluie, laissant les fans en redemander

Nia Sharma fait souvent monter la température sur son Instagram avec ses vidéos et photos de danse sexy mais cette fois l’acteur a partagé un moment spécial de sa vie qui lui a rappelé son enfance, mettant en scène une belle période de pluie.

Dans la vidéo, on peut voir Nia canaliser son enfant intérieur alors qu’elle danse et saute sous la pluie. Vêtue d’un crop top rouge et d’un jogging noir, Nia semblait profiter au maximum du temps pluvieux alors que la chanson « Ankhiyaan Da Ghar » jouait en arrière-plan.

En partageant la vidéo, elle a écrit: « Je viens de vivre mon enfance et j’en ai fait une bobine. #ankhiyaandaghar est sorti maintenant .. Cela ne vous dérange pas de partager votre bobine sur la chanson. @yasserdesai @ikamalkumar @kamalchandra999 @kunaalvermaa.

Peu de temps après avoir posté la vidéo, les fans de Nia l’ont félicitée et l’ont comblée d’amour. « Les gens louent la beauté, je loue votre personnalité », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté « Wowwww litt mam ». Un troisième utilisateur a écrit, « semblant bien aimer », tandis qu’un quatrième a commenté. Le comédien Bharti Singh et l’acteur Barkha Sengupta ont aimé la vidéo.

Récemment, l’acteur de « Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai » a fait la une des journaux en raison de son soutien à sa co-vedette de « Naagin », l’acteur Pearl V Puri qui a été arrêté le 4 juin pour le viol présumé d’un mineur. Pour la même raison, Nia a également eu un tiff mineur avec l’accès Devoleena Chakraborty sur Twitter, où Nia a critiqué ses talents de danseuse. La guerre sur Twitter a commencé après que Devoleena a demandé aux internautes de ne pas révéler l’identité et d’abuser du mineur présumé dans l’affaire. Nia s’est ensuite excusée auprès de Devoleena et vice versa.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Nia est apparue dans divers clips, dont « Ankhiyaan Da Ghar », « Hamnava », « Raat Ki », « Aye Ajnabi » et « Rubaru ». Elle a été vue pour la dernière fois dans la série Web ‘Jamai 2.0’ qui met également en vedette Ravi Dubey et Achint Kaur.