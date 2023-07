Nia Sharma brûle Internet en monokini sexy, short taille basse, montre

Vidéo virale: Nia Sharma brûle Internet en monokini chaud, short taille basse, montre

La star de la télévision Nia Sharma est sans aucun doute l’une des actrices les plus populaires en Inde et l’actrice chaude et sexy est connue pour son sens de la mode audacieux et son attitude pragmatique. Nia Sharma sait comment faire monter la température et elle l’a encore fait avec sa dernière vidéo sexy sur Instagram.

Nia Sharma bénéficie d’un énorme nombre de fans sur Instagram et elle continue de partager ses vidéos et photos chaudes et sexy pour rester en contact avec ses fans. Nia Sharma profitait récemment de ses vacances aux États-Unis et elle a partagé une vidéo montrant son corps tonique dans un monokini blanc sexy.

Le maillot de bain blanc de Nia Sharma est sans aucun doute très stylé et vient compléter le quotient de style de la jolie actrice. Nia Sharma a associé son maillot de bain sexy à un short en jean taille basse.

Nia Sharma est allée aux États-Unis avec sa mère et elle a partagé plusieurs vidéos et photos de ses vacances aux États-Unis. Il y a quelques jours, Nia Shara avait partagé une vidéo dans laquelle elle portait un bikini rose vif.

Nia Sharma a commencé sa carrière d’actrice avec Kali-Ek Agnipariksha. Elle a ensuite joué dans l’émission Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai. Nia Sharma est devenue un nom familier après avoir joué aux côtés de Ravi Dubey dans la très populaire émission télévisée Jamai Raja. Nia Sharma est également apparue dans des émissions de téléréalité comme Bigg Boss OTT, Box Cricket League et Khatron Ke Khiladi 8.