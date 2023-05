Nia Sharma brûle Internet en monokini blanc sexy pendant les vacances à la plage, regardez

La star de la télévision Nia Sharma est connue pour son sens de la mode audacieux et elle a très bien utilisé son talent d’actrice pour se tailler une place dans l’industrie du divertissement indienne. Nia Sharma aime profiter de sa vie et elle part souvent en vacances pour profiter de bons moments. Nia Sharma est une très bonne danseuse et elle est célèbre pour ses mouvements de danse chauds et sexy.

Nia Sharma est également très active sur Instagram et l’actrice sexy publie souvent ses vidéos et photos sur Instagram. Nia Sharma bénéficie d’un énorme nombre de fans sur Instagram et la plupart de ses vidéos et photos deviennent virales sur les réseaux sociaux. Maintenant, une vieille vidéo de Nia Sharma est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle l’actrice peut être vue en train de passer du temps de qualité sur une plage portant un monokini blanc chaud.

Regardez la vidéo virale ici :





La vidéo a été publiée par Nia Sharma sur Instagram il y a quelques semaines. « Suivre le courant », avait légendé Nia Sharma.

Il y a quelques jours, une autre vidéo de Nia Sharma dansant avec une fille était devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Nia Sharma porte une bralette rose vif et elle l’a associée à un pantalon noir taille basse. L’actrice a opté pour un maquillage minimal.

Sur le plan du travail, Nia Sharma sera ensuite vue dans une série de thrillers surnaturels, « Naagin 6 ». Outre Naagin 6, Nia Sharma sera également vue dans la prochaine série Web « Jamai 2.0 Saison 2 ».