Nia Sharma brûle Internet en haut de bikini sexy et pantalon taille basse, regardez

Vidéo virale: Nia Sharma brûle Internet en haut de bikini et pantalon taille basse, regardez

La star de la télévision Nia Sharma est une véritable fashionista et l’actrice chaude et sexy a déjà fait monter la température avec son sens de la mode audacieux. Nia Sharma est très active sur Instagram et l’actrice a un énorme fan qui la suit sur Instagram. Nia Sharma continue de partager ses vidéos et photos chaudes sur Instagram et la plupart de ses vidéos et photos deviennent virales sur les réseaux sociaux.

Nia Sharma a partagé une vidéo sur Instagram mettant en avant son style audacieux en haut de bikini et pantalon taille basse. La vidéo est maintenant devenue virale et les fans de Nia Sharma félicitent l’actrice pour son look super glamour.

Regardez la vidéo virale ici :





Dans la vidéo virale, on peut voir Nia Sharma prendre un selfie et fabriquer des bobines. Elle a l’air ultra glamour en haut de bikini blanc et fourmis taille basse.

Nia Sharma n’est pas très active sur les réseaux sociaux ces jours-ci mais elle brûle souvent Internet avec ses photos et vidéos sexy.

Nia Sharma a travaillé dans plusieurs émissions de télévision populaires comme « Jamai Raja » et « Ishq Mein Marjawan ». Elle a également participé à des émissions de téléréalité comme « Khatron Ke Khiladi » et « Bigg Boss OTT ». Nia Sharma a été vue pour la dernière fois dans la saison deux de la série Web Jamai 2.0 avec Ravi Dubey.

Nia Sharma est souvent critiquée pour son style audacieux et ses robes originales. Nia Sharma a déclaré un jour dans une interview qu’elle avait été soumise à la pêche à la traîne pour la première fois en 2016-2017. « Je venais de finir Jamai et j’avais fait un show Twisted où j’avais embrassé une fille, woh bawal. Mais à ce moment-là, je pensais que sahi toh hai, ça va. Bravo, on parle de vous. Mais ça n’a jamais cessé, mes vêtements sont jusqu’à aujourd’hui, le sujet de discussion. Même lorsque ma chanson est sortie, les commentaires ci-dessous étaient les mêmes », a-t-elle déclaré à Bollywood Bubble.