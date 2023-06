Nia Sharma brûle Internet en bikini blanc sexy pendant les vacances aux États-Unis, les vidéos chaudes, les photos deviennent virales ; montre

Nia Sharma brûle Internet en bikini blanc pendant les vacances aux États-Unis, les vidéos torrides, les photos deviennent virales ; montre

La star de la télévision Nia Sharma est populaire pour partager ses vidéos chaudes et sexy sur Instagram et Nia Sharma a fait étalage de son corps tonique jeudi alors que l’actrice s’est rendue sur Instagram pour partager des photos et des vidéos racées d’elle-même. Nia Sharma peut être vue exhibant son corps sexy dans un maillot de bain blanc avec un torse découpé alors qu’elle profite d’un moment de qualité à la plage américaine de Malibu.

Le maillot de bain blanc ultra-glamour mettait en valeur le corps tonique de Nia Sharma. La star de la télévision, qui bénéficie d’un suivi massif des fans sur Instagram, portait également une paire de lunettes élégantes. Partageant les photos, Nia a écrit : « Comme l’ail brûlé rôti… »





Dans un autre post partagé par Nia Sharma, l’actrice peut être vue danser dans un haut bralette blanc sexy et une mini-jupe noire.

Il est à noter que Nia Sharma est actuellement aux États-Unis avec sa mère Usha et qu’elle donne un aperçu de ses vacances aux États-Unis à travers ses publications Instagram.

Il y a quelques jours, Nia Sharma a cramé Internet en partageant une vidéo dans laquelle on la voit vêtue d’un bikini rose vif.

Nia Sharma a commencé sa carrière d’actrice avec la populaire série télévisée Kali-Ek Agnipariksha. Plus tard, elle a joué dans Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai et Jamai Raja. Nia Sharma est également apparue dans diverses émissions de téléréalité, Khatron Ke Khiladi 8 et Bigg Boss OTT.