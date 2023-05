Nia Sharma ajoute une touche sexy à Chaiyya Chaiyya, danse sur une chanson emblématique remixée avec Afrobeat; les internautes disent « c’est de la bombe »

Nia Sharma fait sensation sur les réseaux sociaux. Les vidéos de fitness de Nia sont un succès, ses vidéos de hula-loop font fureur sur les réseaux sociaux et ses bobines de danse deviennent virales sans le dire. La raison pour laquelle Nia est une reine si virale sur les réseaux sociaux est qu’elle apporte sa contribution sexy à l’habituel.

Nia peut transformer un numéro à succès du passé viral en un rien de temps et l’a encore prouvé. Nia a partagé une bobine sur son Instagram dans laquelle elle a dansé sur le numéro emblématique Chaiyya Chaiyya avec le tadka ajouté d’Afrobeats et ses mouvements sexy et grésillants. Nia a partagé la vidéo sur son Instagram avec la légende « Chaiyya Chaiyya avec Afrobeats et d’autres choses. » Pour la dernière vidéo de danse, Nia était accompagnée de Harsh Kumar, et ils étaient en phase avec la musique.

Voici la vidéo





Comme prévu, la vidéo de Nia a stupéfié ses fans et impressionné les internautes. Plusieurs internautes ont loué ses talents de danseuse sans effort et ont apporté une touche sexy à la chanson classique. Krystle Dsouza a écrit : « Mujhe bhi dance sikha de @niasharma. » Un fan a écrit : « Mes deux favoris de Delhi. » Un autre fan a écrit : « Ek dam perfect. » Un internaute a écrit : « Toujours mieux Nia mam. »

En plus d’être une sensation sur les réseaux sociaux, Nia Sharma a gagné en popularité en jouant dans des séries télévisées telles que Jamaai Raja, Naagin et Ek Hazaron Main Meri Behna Hai. Elle a été vue pour la dernière fois dans le clip vidéo Daiyya Daiyya de la courte série Web Hunter. La chanson superhit est chantée par Neha Kakkar. Nia Sharma a commencé sa carrière d’actrice avec l’émission télévisée Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai. Nia Sharma a participé à plusieurs émissions de téléréalité telles que Khatron Ke Khiladi 8 et Bigg Boss OTT.