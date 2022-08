Nia Sharma affiche ses courbes sexy en monokini, les photos deviennent virales

La star de la télévision Nia Sharma attire fréquemment l’attention pour les photos et vidéos audacieuses qu’elle publie sur les réseaux sociaux. Cette diva sait certainement comment augmenter le facteur de punch car elle aime montrer sa forme maigre dans de beaux ensembles. Nia, qui est très active sur Instagram, se prépare à montrer ses capacités de danse lors de la dixième saison du concours de télé-réalité Jhalak Dikhhla Jaa. Mardi, Nia a publié des images grésillantes sur son compte Instagram, très probablement de sa dernière séance photo.

Lorsque Nia a publié ses images audacieuses, elles sont rapidement devenues virales, recueillant les éloges des abonnés et de la co-star de la télévision de Nia dans les commentaires. J’adore cette photo avec un emoji en forme de cœur, a écrit Achint Kaur, co-vedette de Jamai Raja de Nia, tandis que Jasmin Bhasin a ajouté une série d’emojis de feu.





Pour les non-initiés, Nia n’est pas passée à la télévision depuis qu’elle a participé au concours de télé-réalité Bigg Boss en 2021. Jamai 2.0, sa dernière websérie, a fait ses débuts sur ZEE5 la même année. Interrogée sur sa rupture avec la télévision, Nia a répondu que ce n’était pas son choix et qu’elle accepterait tous les projets intéressants qui se présenteraient à elle.

Elle a dit à Bollywood Bubble : “Nous ne sommes pas quelqu’un qui peut prendre des pauses volontaires. Je ne suis pas dans cette position, je suis toujours une mendiante qui a besoin de travail, qui a besoin d’argent. Je ne peux jamais dire que j’ai besoin d’une pause au travail. Je Je veux du travail. En même temps, oui, je le choisis. Je veux attendre le bon. Et l’attente peut durer 6 mois, un an, ou des années aussi. C’est malheureusement un inconvénient ou un piège de ce dans quoi nous sommes. Parfois, ça fait vraiment mal. Je me sens très très déçu parfois. Mais je ne dis pas plus que oui, alors je comprends.