Nia Sharma affichant ses courbes dans une vidéo de danse sexy est trop chaude à gérer

Avec plus de six millions de followers sur Instagram, Nia Sharma est l’une des stars de la télévision les plus suivies sur les réseaux sociaux. Nia traite souvent ses fans avec des bobines, des vidéos et des photos amusantes, affichant souvent sa silhouette sexy, laissant les fans en redemander.

Dans une vidéo récente que Nia Sharma a partagée sur son pseudonyme vérifié sur les réseaux sociaux, la diva est vue en train de faire des pas avec sa meilleure amie et actrice de télévision Reyhna Pandit. Mardi, Nia s’est rendue sur son Instagram pour partager une vidéo de danse sexy avec Reyhna qui est maintenant devenue virale sur Internet.

Dans le clip vidéo, Nia qui est vue vêtue d’un haut court noir sexy à dos nu qui lui permet d’afficher ses courbes et le piercing au ventre a associé la tenue à une paire de denim et a laissé ses cheveux ouverts au milieu. Reyhna, d’autre part, est vue dans un débardeur blanc cassé associé à une jupe beige et une ceinture à la taille.

On voit les deux divas danser au rythme de la chanson Bundles de Kayla Nicole avec Taylor Girlz. Nia a partagé la vidéo avec la légende : « Go bad Bi*** go….@iam_reyhna. »

Regardez la vidéo ici:

Le dimanche 1er août, Nia a partagé deux photos d’elle qui avait l’air très sexy dans une robe blanche avec des détails en dentelle et un décolleté plongeant. Nia a posé pour des photos sur un canapé bleu avec des cheveux séparés d’un côté.

« Couchers de soleil> Netflix> uno », a-t-elle légendé son message.

Jetez un oeil ici :

La semaine dernière, Nia a pris d’assaut Internet avec sa vidéo de plage. Dans le clip au ralenti, on peut voir Nia assise sur la plage dans un bikini blanc et une mini-jupe. Elle a posé avec une fleur dans les cheveux et dégageait des vibrations totalement sexy.

Regardez la vidéo ici:

Nia a été vue pour la dernière fois dans le clip de la chanson pendjabi ‘Akhiyan Ga Ghar’. Nia a également remporté l’émission de téléréalité d’aventure « Khatron Ke Khiladi Made In India », animée par Rohit Shetty, qui était une édition spéciale en 2020 au milieu de la pandémie de coronavirus. Elle avait participé à l’émission qui a été tournée fin 2020 avec de nombreuses personnalités célèbres du monde de la télévision, telles que Bharti Singh, Harsh Limbachhiya, Karan Wahi, Rithvik Dhanjani, Karan Patel, entre autres.

Nia a travaillé dans plusieurs émissions de télévision telles que « Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai », « Jamai Raja », « Ishq Mein Marjawan » et « Naagin ».