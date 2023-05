Nia Sharma accusée d’avoir porté un body découpé, les internautes l’appellent « Urfi Javed lite »

Nia Sharma est une actrice de télévision populaire connue pour son look audacieux et son sens de la mode. L’actrice s’est créée une place dans le divertissement basé sur son talent et bénéficie d’un énorme nombre de fans. Récemment, l’actrice a été aperçue dans la ville portant un body découpé et s’est fait troller pour elle.

Samedi, Viral Bhayani a publié une vidéo capturant Nia Sharma alors qu’elle était vue arriver dans un club pour une fête. L’actrice a été vue portant un body blanc découpé avec une jupe courte noire. L’actrice a complété son look en portant une paire de gants noirs et des talons noirs. L’actrice a posé pour les papas devant le club.





Les internautes ont fait des commentaires hilarants dans la section des commentaires à la traîne de l’actrice pour son look bizarre. L’un des commentaires disait: « Enfin trouvé la sœur d’Urfi Javed, Kulfi. » un autre a écrit « dusri Urfi ». l’un des fans l’a même comparée à Malaika Arora et a dit « dusri Malaika ». Un autre a écrit : « Malaika ki beti ».

L’actrice a également partagé ses photos et vidéos de profiter du club sur son histoire Instagram. Elle a laissé tomber une photo d’elle posant dans une voiture de luxe et l’a sous-titrée, « Non si si! »





Nia Sharma a récemment été vue en train de donner une performance grésillante dans la série Web Hunter Tootega Nahi Todega de Suniel Shetty en streaming sur Amazon Mini TV. L’actrice a impressionné ses fans avec ses mouvements audacieux dans le numéro de danse intitulé Daiyaa Daiyaa. On voit souvent l’actrice attirer l’attention en partageant ses vidéos de danse sur Instagram.

Nia Sharma a fait ses débuts à la télévision en 2010 avec la série télévisée Kaali-Ek Agnipariksha. L’actrice a ensuite figuré dans de nombreux feuilletons quotidiens comme Jamai Raja, Naagin, Ek Hazaron Main Meri Behna Hai, etc. L’actrice a également participé à des émissions de téléréalité comme Jhalak Dikhlaa Jaa et Khatron Ke Khiladi et est devenue un nom familier.

