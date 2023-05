Nia Sharma a l’air d’un haussement d’épaules scintillant chaud et grésillant, apprécie le dîner continental; les fans l’appellent « la patronne »

L’actrice de télévision Nia Sharma croit totalement en la vie d’un style de reine de la vie. La star de Jamaai Raja est une maniaque du fitness, et même la personne soucieuse de sa santé la plus disciplinée mérite une journée de triche. Ainsi, Nia s’est offerte un dîner continental dans un restaurant haut de gamme à Colaba, Mumbai.

L’actrice a apprécié le repas spécial en compagnie de ses amis. Sharma a partagé quelques vidéos de son dîner et a donné un aperçu de délicieux spaghettis et pizzas. Pour la sortie, Nia a enfilé une jupe scintillante sur un soutien-gorge blanc. Nia a partagé des photos et des vidéos du restaurant avec la légende : « La baguette magique et la nuit de la nourriture sans limites… Mercissss @neumaindia de nous avoir si bien accueillis. @ushaa2863 @gautam.sharma13 merci de m’avoir acheté une baguette magique aussi chère. »

Voici le poste





Dès que Nia a partagé la publication, plusieurs de ses fans ont réagi. Un adepte l’a appelée « Boss lady ». Un autre fan a écrit : « Wow, de belles images. » Un internaute a écrit « Woww ». Un autre internaute a écrit : « Nia Nia, j’aime toujours t’appeler (avec 100 % d’emoji). »

Il y a quelques jours, Nia Sharma a mis en ligne une bobine sur son Instagram, mettant en valeur ses talents de hula-hoop. Vêtue d’un soutien-gorge de sport rose avec une jupe de sport noire, Nia a exécuté un hula hoop à la taille tout en dansant sur We Like To Party de Vengaboys. Nia a commencé à exécuter la boucle de hula à partir de sa taille et elle a continué à jouer avec la musique et a équilibré le cerceau en exécutant du hula hoop au genou. Nia a partagé la vidéo sur son Instagram avec la légende : « My Workout Sundown party… (apportez votre propre hoolahoop). Les chansons des années 90 ne sont pas différentes. »

Dans une récente interview avec Bollywood Bubble, Sharma a avoué qu’elle avait dû mendier et pleurer pour être payée pour son travail. Elle a dit: « Vous travaillez votre cul et vous mendiez pour vos paiements. Je suis passé par là et je me suis battu. Genre, de vilains combats. J’étais la personne, appelez ça mon bachpana (enfantillage) ou peu importe, je me tenais à l’extérieur du studio. « Tant que mon paiement n’aura pas été effectué, je ne travaillerai pas. » Oui, j’ai donné ces ultimatums parce qu’il n’y avait pas d’autre moyen pour que mon paiement soit effectué. Nous avons été obligés de mendier, de pleurer et de plaider. Sur le plan du travail, Nia a été vue pour la dernière fois dans une chanson spéciale pour la courte série Web, Hunter.