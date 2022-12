Nia Sharma a appelé la sœur d’Urfi Javed pour avoir été extrêmement audacieuse avec sa tenue aux ITA Awards 2022 [Watch Video]

Nia Sharma a encore une fois fait tourner les têtes avec son jeu de mode alors qu’elle tuait sur le tapis rouge des récompenses ITA. Nia portait une longue tenue noire grise brillante qui avait un cou risqu et était dos nu. La renommée de Naagin a fait étalage de son dos et de son corps HOT dans le tapis, ce qui a fait vomir ses fans. Bien qu’il existe certaines sections en ligne qui trollent souvent Nia pour ses tenues et cette fois encore, elle fait face à des critiques massives pour être extrêmement audacieuse et est comparée à Urfi Javed. Nia aurait été inspirée par Urfi Javed.

Nia s’appelle un autre Urfi Javed et a même été accusée de faire face à son style en devenant semi-nue pour ses apparitions publiques. Nia est l’une des divas de la télévision les plus en vogue et elle a parcouru un long chemin dans l’industrie et a réussi par elle-même. Nia est fière de son parcours et n’hésite jamais à partager ses opinions et redonne souvent aux trolls comme un patron. Un utilisateur a dit : « Ye ab dusri urfi banne ki koshish karrahi he ». Un autre utilisateur a commenté, “Ye bhi Urfi ke line main hai”. Un autre utilisateur l’a claquée et a dit: “Lagta hai Urfi didi se influence ho gai hai nia didi”.

Regardez la vidéo de Nia Sharma se faisant mal troller pour sa tenue audacieuse

Dans une interview exclusive avec BollywoodLife, Nia a parlé du fait d’avoir été trollée, “Je m’en soucie beaucoup, ce n’est pas que je m’en fous. Je sais que je fais des choses qui ne plaisent pas aux gens, parfois c’est été exagéré, mais ce n’est pas mon programme. Je ne fais rien pour attirer l’attention. Nia est en ce moment occupée à faire des albums de vidéoclips et attend de bons projets.