Nia Long rompt avec Ime Udoka suite à un scandale de tricherie

Les 13 ans de fiançailles de Nia Long sont officiellement terminés.

Un représentant de l’actrice chevronnée a confirmé mardi qu’elle était séparée d’Ime Udoka.

La nouvelle a d’abord été partagée par PERSONNES qui a noté que Long, 51 ans, et Udoka, 45 ans, ont mis fin à leur relation après que l’ancien entraîneur-chef des Boston Celtics aurait eu une liaison avec une subordonnée au sein de l’organisation de l’équipe. Cette femme aurait été une organisatrice de voyages qui aurait géré le déménagement de Nia à Boston pour être avec Udoka qui a proposé à Nia en 2015.

“La situation est malheureuse et douloureuse, mais Nia se concentre sur ses enfants et reconstruit sa vie”, a initialement déclaré une source de Nia Long à la publication.

Plus tard, le représentant de Long a confirmé que le rapport de rupture était vrai et a déclaré que même si Long et Udoka sont plus longtemps ensemble, ils “restent pleinement engagés dans la coparentalité de leur fils”. [Kez].”

La séparation du couple survient après que les Celtics de Boston ont tenu une conférence de presse en septembre pour parler de la suspension d’Udoka.

La nouvelle vient également au milieu du récit de Nia Le journaliste hollywoodien la semaine dernière que les Celtics ne l’ont toujours pas contactée en privé suite au scandale de septembre.

“C’est très décevant”, a déclaré l’actrice. “Si vous êtes dans le domaine de la protection des femmes – je suis désolé, personne de l’organisation des Celtics n’a même appelé pour voir si je vais bien, pour voir si mes enfants vont bien.” Long a poursuivi: “Je pense que la chose la plus déchirante dans tout cela a été de voir le visage de mon fils lorsque l’organisation des Boston Celtics a décidé de rendre publique une situation très privée.”

Elle a également partagé qu’elle avait retiré son fils de l’école lorsque la liaison présumée d’Udoka est devenue publique et ces dernières semaines, elle a publié des photos d’une nouvelle maison. Beaucoup ont supposé que ses conditions de vie marquaient un nouveau chapitre de sa vie et ont émis l’hypothèse qu’elle s’était officiellement séparée de l’entraîneur.

Il semble que ces hypothèses étaient correctes.

Nous souhaitons à Nia tout le meilleur alors qu’elle met cela derrière elle.

Êtes-vous surpris que Nia Long et Ime Udoka se soient séparés ?