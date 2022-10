Nia Long répond à une question sur sa relation avec Ime Udoka

Tu pensais qu’elle te sentait encore ? Ce n***aa punk.

Nia Long est sans aucun doute sous le choc depuis l’annonce de la nouvelle selon laquelle l’homme qu’elle aime, le père de son enfant Ime Udoka, était plus que Bobby Brown. L’entraîneur-chef des Boston Celtics a eu de multiples affaires avec des femmes au sein de l’organisation et tout a dégénéré d’une manière très désordonnée qui aurait dû être gérée de manière beaucoup plus discrète. L’embarras public que la reine Nia a dû endurer ne convient pas à un pilier bien-aimé de notre culture.

Il va sans dire que bon nombre des femmes les plus populaires et les plus talentueuses d’Hollywood ont subi des trahisons similaires, mais beaucoup d’entre elles ont choisi de rester avec leurs moitiés de chiens sales dans le but de rétablir la confiance et de raviver l’amour qu’elles avaient autrefois.

Il ne semble pas que Nia Long en fera partie.

Des paparazzi ont harcelé Nia et son fils alors qu’ils quittaient un magasin à Los Angeles pour leur demander comment elle allait et si elle essaierait ou non d’arranger les choses avec son ex-bae coureur de jupons. Appuyez sur play pour voir ce qu’elle avait à dire…

Ce rire est l’éther qui fera brûler lentement l’âme d’Ime Udoka pendant de très nombreux jours. Il mérite vraiment.