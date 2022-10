Nia Long partage un message au milieu du scandale de tricherie d’Ime Udoka

Dans la foulée du scandale d’infidélité très public et très désordonné de son fiancé, Nia Long partage un intéressant message.

Comme indiqué précédemment, Ime Udoka a fait la une des journaux pour ses actions adultères et il a malheureusement entraîné l’actrice à qui il a proposé en 2015 dans les gros titres avec lui.

Ime, 45 ans, a été suspendu le 22 septembre pour la prochaine saison de basket-ball 2022-2023 par les Celtics pour avoir enfreint les politiques de l’équipe et ESPN a rapporté que l’entraîneur faisait l’objet de mesures disciplinaires pour avoir prétendument “une relation intime avec une femme membre du personnel de la franchise”. .”

Au milieu du désordre, Long, 51 ans, a publié une déclaration demandant aux fans de respecter sa vie privée pendant qu’elle avait le temps de “traiter les événements récents” et a juré de “continuer à se concentrer” sur ses enfants. Udoka a également présenté ses excuses aux Celtics et à sa famille.

Plus tôt cette semaine, TMZ a rattrapé Long dans le parking d’une épicerie et a interrogé l’actrice sur les relations irrespectueuses d’Udoka. Lorsqu’on lui a demandé si elle “réglait les choses” avec le tricheur, Nia est restée la plupart du temps silencieuse mais a répondu avec un petit rire.

TMZ a également souligné que la bague de fiançailles qu’elle porte habituellement sur sa main gauche était visiblement absente.

Nia Long publie une « astuce de santé mentale » sur Instagram

Bien que Nia n’ait offert qu’un petit rire aux paparazzi, elle a récemment partagé un “conseil de santé mentale” pour apprendre à distinguer quand des explications sont dues.

“Un conseil pour la santé mentale…”, a lu le message de l’actrice. “Apprenez à distinguer qui mérite une explication, qui mérite une réponse et qui ne mérite absolument rien.”

Oups !

On ne sait pas si Long faisait allusion aux médias qui ne méritaient aucun commentaire ou autre chose, mais quoi est clair est qu’elle a l’amour et l’admiration des fans et des célébrités au milieu de ce scandale.

Tina Knowles-Lawson a commenté sous le post de Nia; “Ouissssss !!! Facts Nia” tandis que Viola Davis a ajouté: “J’adore !!”

Nous souhaitons à Nia Long le meilleur pendant cette période difficile.