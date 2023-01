Nia Long, Lauren London, Yung Miami Stun

Trois la manière FINE.

Tous les yeux étaient tournés Laurent Londres, Nia Long et YungMiami qui s’est présenté, s’est présenté et a TUÉ au Vous les gens première à Los Angeles.

Lauren était éblouissante dans une mini-robe en velours dévoré extensible Alex Perry Barret.

Nia a brillé dans une robe Elizabeth And James Kendra très recherchée.

Caresha fait tourner les têtes dans une robe Balenciaga qui épouse les courbes avec des talons Tom Ford et des bijoux Saint Laurent.

L’affaire bourdonnante a fait sortir TOUT LE MONDE, y compris Visage de bébé, Omarion, Tyler le créateur, Cédric l’animateur, Corbeau-Symoné, Ty Dolla$ign, Coco Jones, Tisha Campbell, Holly Robinson Peete, Jay Pharoah, Nazanin Mandi, Nafessa Williams, Murs Sinqua, Amanda Seales, Skaï Jackson, Malika Haqq, Bre-Z et beaucoup plus.

Dans Vous les gensune confusion de covoiturage à Los Angeles amène Ezra Cohen (Jonas Colline) et Amira Mohammed (Lauren London) et les deux se retrouvent liés par un amour partagé du streetwear et de la musique.

Alors qu’ils tombent amoureux, leur relation est mise à l’épreuve par leurs familles respectives : les parents progressistes et semi-éveillés d’Ezra (Julia Louis Dreyfus et David Duchovny) et les parents inflexibles mais inquiets d’Amira (Eddie Murphy et Nia Long) qui s’injectent dans leur vie sans pitié.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Réalisé par Kenya Barrisla prochaine comédie Netflix est une histoire d’amour moderne qui se déroule au milieu de cultures conflictuelles et de relations interreligieuses.

“Mon endroit préféré était Simply Wholesome”, a déclaré Lauren London à propos de filmer dans ses lieux d’enfance préférés. “En grandissant à Los Angeles, j’avais l’habitude d’aller à Simply Wholesome et de prendre une galette ou un smoothie. Être dans un établissement noir qui promeut le bien-être et la santé au cœur de notre communauté, et que cette entreprise soit mise en valeur et montrée dans un film à gros budget, c’était très spécial. Quant à son personnage, Amira, qui s’est fait huer avec Jonah Hill, eh bien, “[she’s a] LA fille décontractée de LA. Très cool, va avec le courant, très stylé, très facile à vivre. Quelqu’un avec qui je voudrais être ami”, a ajouté London.

Quelle a été votre tuerie préférée de la nuit ? Dites-nous en bas et jetez un coup d’œil sur Twitter qui s’évanouit sur Nia, Lauren et Caresha sur le dos.