Nia Long étourdit à Atlantis The Royal Reveal à Dubaï

Toujours FINE

Personne ne tue comme Nia Long qui a une fois de plus étonné lors de l’événement Grand Reveal parsemé d’étoiles pour le nouvel hôtel ultra-luxe de Dubaï Atlantis The Royal.

L’étourdissante de 52 ans a fait tourner les têtes dans une robe garnie de plumes Taller Marmo quelques jours seulement après avoir semblé rôder devant les stars Vous les gens première où on pouvait la voir canoodling avec un fromage Omarion sur le tapis encombré.

Longtemps haussé les sourcils en attirant Omarion, 38 ans, sur plusieurs photos avec elle et en tenant la main persistante avec la chanteuse qui grignote de la pastèque qui ne pourrait pas être plus heureuse d’être en sa présence.

Avec des rumeurs tourbillonnantes, Long s’est arrêté La salle de l’ombre pour aborder le moment de buzz qui a explosé sur les réseaux sociaux.

“Tout le monde se calme… Je suis célibataire AF *kissy emoji*”, a-t-elle écrit dans la section des commentaires animés sans nier qu’elle a des yeux pour Omarion.

Fait intéressant, Nia sort avec Omarion signifierait qu’elle sort avec le bébé papa de la femme (Apryl Jones) sort actuellement avec elle Meilleur homme BFF/presque boo Taye Digg dans une torsion de l’intrigue sourcilleuse.

À ce stade, 2023 appartient à Nia Long qui a contribué à écrire l’histoire avec un succès retentissant The Best Man: Les derniers chapitres tout en jouant dans la prochaine comédie Netflix Vous les gens et thriller centré sur les médias sociaux Manquant où elle joue Tempête Reidla mère de qui disparaît pendant ses vacances en Colombie avec son nouveau boo.

“Il y a des parties où vous vous dites, ‘Qu’est-ce qui se passe?'” dit Reid de Manquantle script sinueux de avec Long ajoutant: “Et vous êtes presque gêné de demander parce que vous vous dites:” Suis-je le seul? Suis-je tout simplement pas intelligent ? Pas si brillant? ‘”

Long a également taquiné les précieuses leçons du film, en particulier pour les mères célibataires.

“J’espère [they] sachez, ne montez pas sur les applications de rencontres », a-t-elle dit en plaisantant. “Il y a tellement d’autres façons de rencontrer des hommes. Je vais vous montrer les chemins.

Manquant joue maintenant dans les théâtres partout.