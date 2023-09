Nia DaCosta sur les défis à relever pour créer des merveilles

Nia Da Costa Les merveilles est presque là, et le Marvel Studios un film avec Brie Larson, Teouah Parris, et Iman Vellani apportera bientôt nous la triple menace cosmique que nous attendions.

Retrouvailles avec Nia DaCosta sur The Marvels | Entretien avec io9

Dans une interview avec Salon de la vanitédirecteur DaCosta a parlé franchement de devenir la première femme noire à diriger un film Marvel. Se détacher Bonhomme de bonbons (2021), elle a parlé à des pairs qui avaient travaillé dans l’espace des mâts de tente Disney et a demandé en plaisantant : « Vont-ils me tuer et détruire mon âme ? Kevin Feige est-il un mauvais homme ? Heureusement, les réponses elle a eu encourageant. «Tils disaient : « Non, c’est juste un bon gars qui était un nerd. » »

Être elle-même une nerd s’est avérée utile lors de sa transition du domaine indépendant vers Le monde de grand-budget films de genre. DaCosta a grandi sur le X Menet était ravie de donner vie à sa vision—mais elle j’ai appelé Shang-Chi et les dix anneaux le réalisateur Destin Daniel Cretton, un autre vétéran du cinéma indépendant, pour un soutien moral quand le monde des écrans verts est devenu un peu trop. « Parfois, vous étiez dans une scène et vous vous disiez : « Qu’est-ce que ça veut dire, toute cette merde ? » Ou un acteur regarde quelque chose de fou se produire dans l’espace, et il [actually] en regardant un X bleu », se souvient DaCosta. «Il y a eu évidemment des jours difficiles, et des jours où on se dit : « Ça ne marche tout simplement pas ».»

Les merveilles également nécessaire s’inscrire dans le Marvel Cinématique Univers narratif Mis en place dans Capitaine Marvel, WandaVision, et Madame Marvel…mais DaCosta a dit que même si vous entrez sans voir aucun des éléments mentionnés ci-dessus, tu ne te retrouveras pas complètement perdu. Feige aime garder ses films autonomes, avec ces couches, vous pouvez parcourir les MCU plus d’une décennie de mythologie. « C’est une production de Kevin Feige, c’est son film », a déclaré DaCosta.. « Je pense donc que vous vivez dans cette réalité, mais j’ai essayé d’y aller en sachant que certains d’entre vous vont passer au second plan. »

En plus d’apporter sa propre vision du MCU, DaCosta a également parlé à Vanity Fair de l’éléphant dans la salle du fandom toxique. « Je m’y prépare », DaCosta, qui n’est plus sur les réseaux sociaux, partagé. « Je suis une âme sensible, et je pense que nous sommes peut-être plus nombreux que nous ne voulons l’admettre. »

Finalement, sa présence dans le cadre des réalisateurs indépendants qui peuvent aussi gérer de grands films signale un changement nécessaire. Pour DaCosta, il s’agissait d’avoir plus de liberté dans la sélection de son équipage. « J’ai réalisé que cela ne dépendrait jamais du pouvoir que j’avais accumulé ou du nombre de grands films que j’avais réalisés, ou si je gagnais des prix, ce serait toujours simplement les gens avec qui je m’entourais », a-t-elle déclaré à propos d’elle. expérience sur Les merveilles. « Ce qui m’a le plus surpris ces derniers temps, c’est le respect que je reçois de la part de ces mecs blancs d’âge moyen avec qui je travaille. »

Les merveilles ouvre le 10 novembre.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.