Nia DaCosta marque l’histoire de Marvel avec « The Marvels » | Divertissement

NEW YORK (AP) — Nia DaCosta, réalisatrice du prochain « Les Merveilles » a un diagnostic pour les récentes difficultés des films de super-héros. En gros, cela se résume, dit-elle, à “Plus d’argent, plus de problèmes”.

Le succès engendre inévitablement des budgets plus importants. Les attentes au box-office sont gonflées. Même le spandex de super-héros ne peut pas supporter des cycles interminables de lavage, de rinçage et de répétition.

“La croissance doit s’arrêter à un moment donné”, déclare DaCosta. « À mesure que vous réalisez de plus en plus de films, vous voulez que ces films soient plus intéressants, plus dynamiques et qu’ils plaisent à différents publics. Mais cela nécessite du risque. Et il y a une énigme où vous êtes si grand que vous ne pouvez pas prendre de risques. Je pense que c’est ce que ressent le public. Ils disent : ‘Je l’ai déjà vu et je l’ai aimé la première fois.’

Lorsque “The Marvels” sortira en salles vendredi, il fera ses débuts dans une période inhabituellement incertaine pour les films de super-héros. Il y a on parle de sursaturation. DC et Warner Bros. mode relooking. La domination du box-office cette année a été cédée à Barbie et Mario.

Si personne ne doute de la place démesurée des super-héros à Hollywood, le succès de masse pour Marvel ne semble plus aussi automatique. Pour DaCosta, dont les deux films précédents étaient le remake d’horreur “Candyman” produit par Jordan Peele et le drame policier indépendant acclamé de 2018 «Petits Bois» il est impératif que les films de super-héros aspirent à être frais et audacieux – des films, dit-elle, comme “À travers le Spider-Verse.”

“Plus nous pouvons faire cela en tant qu’industrie, mieux c’est”, a déclaré DaCosta dans une récente interview, saluant l’originalité de ce film d’animation Marvel sorti plus tôt cette année. “Je pense aussi qu’il ne faut pas viser un retour au box-office aussi important pour pouvoir prendre des risques confortablement.”

“The Marvels”, avec Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani et Samuel L. Jackson, ce n’est l’idée de personne de prendre des risques. Il s’agit en quelque sorte d’une suite de « Captain Marvel » de 2019, qui a dépassé les 1,1 milliard de dollars dans le monde. À tous égards, « The Marvels » est l’un des titres les plus attendus de l’automne.

Mais c’est aussi une tentative à gros budget d’essayer de nouvelles choses. C’est le premier film Marvel à présenter non seulement des protagonistes entièrement féminins, mais également une méchante (Zawe Ashton joue Dar-Benn). DaCosta, 33 ans, est le plus jeune cinéaste à diriger une sortie MCU. Plus important encore, elle est la première femme noire à réaliser un film Marvel.

« Au jour le jour, je n’y pense pas vraiment. Mais c’est bien d’avoir enfin une femme noire qui en réalise un – il se trouve que c’est moi », dit DaCosta en riant. « Ce qui était cool de réaliser ça, c’est que je me suis dit : Wow, je suis la première femme noire. Mais je suis aussi la troisième femme et la quatrième ou cinquième personne de couleur. C’était cool de voir que je n’entrais pas seulement dans un monde entièrement blanc et entièrement masculin.

« The Marvels » rassemble Carol Danvers/Captain Marvel (Larson), Monica Rambeau/Photon (Parris) et Kamala Khan/Ms. Merveille (Vellani). Bien qu’il ait été conçu à l’origine comme une suite post-“Endgame” de “Captain Marvel”, le chef de Marvel, Kevin Feige, a été attiré par l’opportunité d’unir Captain Marvel avec Rambeau de “Wanda Vision” et Mme Marvel de sa série Disney+ autonome.

Dans « Les Merveilles », le trio s’est lié. Chaque fois qu’ils utilisent leurs pouvoirs, ils échangent leurs places, provoquant une collision de leurs mondes de manière comique et surréaliste.

“Quand je lisais le plan qu’ils m’avaient envoyé avant de lancer mon projet, je me suis dit : ‘C’est insensé'”, explique DaCosta. « C’était tellement comique. Je me suis dit : « Wow, ils y vont vraiment. »

DaCosta a été attirée par ce qu’elle appelle « un space opera de science-fiction vraiment fou » qui était farfelu et différent du ton de la plupart des films MCU.

«Je voulais honorer ce qu’ils avaient décidé de faire, c’est-à-dire créer quelque chose de très franchement étrange», dit-elle.

Le cœur du film de DaCosta porte sur la dichotomie entre Danvers et Mme Marvel. Alors que Danvers accomplit sans relâche le travail solitaire du capitaine Marvel dans l’espace lointain, la fondation de Mme Marvel est sa famille.

DaCosta, un bourreau de travail autoproclamé, peut comprendre.

« Je veux dire, c’est mon troisième film en six ans et j’en suis à mon quatrième », dit-elle. « Je viens de New York et ma famille vit principalement là-bas et je n’y ai jamais tourné depuis que je travaille. Un jour, ma mère a oublié de m’inviter à une fête de famille parce qu’elle avait oublié que j’étais en ville. Des trucs comme ça me font dire : « J’ai besoin de me connecter davantage. »

C’est difficile, cependant, quand on est l’un des réalisateurs les plus prometteurs d’Hollywood. L’ascension de DaCosta a été fulgurante mais régulière, et pourtant elle est plus à l’aise avec l’autodérision que l’auto-promotion. Au lieu de cela, son talent de cinéaste pondéré – en particulier pour créer une atmosphère et jouer avec la perspective – a alimenté son succès.

DaCosta parlait depuis Londres où elle se prépare à faire une adaptation de « Hedda Gabler » d’Henrik Ibsen, avec la star de « Little Woods » Tessa Thompson. Avec le Grève SAG-AFTRA retardant toutes les productions en studio, DaCosta avait hâte de se lancer – et n’était qu’occasionnellement apaisée par son chien mi-yorkais, mi-maltais nommé Maude.

Après avoir réalisé “Candyman”, un film Marvel n’était, dit DaCosta, “certainement pas dans mon avenir proche”. Mais cela n’était pas non plus totalement hors de son radar. Elle veut en réaliser un depuis qu’elle a commencé à faire des films et fait remonter son intérêt directement à “Spider-Man” de Sam Raimi. Elle l’a vu quand elle avait 12 ans. « Et je l’aime toujours », dit-elle.

Lorsque DaCosta a été engagé pour diriger “The Marvels”, Feige l’a encouragée à demander conseil à d’autres réalisateurs de films Marvel. Ce qui lui a le plus marqué est venu du réalisateur de « Black Panther », Ryan Coogler. Il a dit simplement : « Soyez vous-même ».

«Je me suis dit : ‘Attends, quoi ?’ Ensuite, j’ai en quelque sorte compris », dit DaCosta. « Il m’a dit : apportez-vous simplement. C’est une grande chose. C’est vraiment un film de Kevin Feige, c’est un film Marvel. Mais ils t’ont choisi pour une raison.

Cette histoire a été diffusée pour la première fois le 6 septembre 2023, dans le cadre du package Fall Film Preview d’AP. Il s’agit d’une version mise à jour avant la sortie du film le 10 novembre.

