Ni les smartphones ni les appareils portables, la prochaine entreprise de Huawei est l’élevage de porcs IA: tout ce que nous savons

Le fabricant chinois de smartphones Huawei aurait lancé un projet d’élevage de porcs à intelligence artificielle, alors que la société se penche sur de nouveaux domaines de croissance alors que son activité de smartphones a du mal à se redresser sous les restrictions commerciales imposées par les États-Unis. Selon un récent rapport du South China Morning Post, Huawei a lancé le projet lundi, avec l’annonce du président de l’entreprise de vision industrielle, Duan Aijun, sur la plate-forme chinoise de micro-blogging Weibo.

La nouvelle décision montre que Huawei recherche de nouvelles sources de revenus alors que son activité de smartphones a été paralysée à la suite d’une interdiction commerciale aux États-Unis. Ne pas pouvoir utiliser des puces et d’autres technologies comme les services Google Play qui permettent aux fabricants de smartphones d’implémenter plusieurs fonctionnalités. La situation est si mauvaise que Huawei a vendu sa marque dérivée Honor en novembre afin de faciliter la survie de l’entreprise. Aujourd’hui, Huawei se dirige vers de nouvelles entreprises telles que les services cloud, les véhicules intelligents et les équipements de jeu, ainsi que la vision récente de moderniser les industries traditionnelles comme les mines de charbon et l’élevage de porcs.

En ce qui concerne l’initiative d’élevage porcin IA, Huawei cherche peut-être à exploiter l’énorme industrie porcine de Chine (considérée comme la plus grande du monde), qui évolue d’une série de petites entreprises de basse-cour à un élevage plus modernisé et à grande échelle. nécessitant un support de haute technologie. Selon le rapport du South China Morning Post, JD.com, NetEase et Alibaba Group Holding, propriétaire du South China Morning Post, ont tous cherché à donner à l’industrie porcine chinoise une mise à niveau technologique.

La semaine dernière, le fondateur et PDG de Huawei, Ren Zhengfei, a également annoncé le lancement d’un laboratoire d’innovation minière intelligente à Taiyuan en Chine. « Nous pouvons encore survivre même sans compter sur les ventes de téléphones », a déclaré Ren lors d’une table ronde la semaine dernière.

Outre l’exploitation minière et l’élevage de porcs, Huawei se concentre également sur l’aspect santé de ses appareils portables. Le mois dernier, la société a révélé trois programmes de recherche en santé pour la gestion de l’hypertension, la température corporelle et les maladies coronariennes. En outre, la société investirait également dans des véhicules intelligents, afin de maintenir le magasin en marche au cas où l’activité des smartphones ne verrait pas un tournant.