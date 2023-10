Ni Chris ni Milton n’ont regardé « Love Is Blind » avant d’être choisi

Nous ne sommes qu’à quelques jours de la finale de la saison 5 de L’amour est aveugle et nous avons une interview exclusive avec deux de nos acteurs PRÉFÉRÉS !

Janeé Bolden, directrice principale du contenu de BOSSIP, s’est entretenue avec L’amour est aveugle Milton Johnson et Christopher Fox, acteurs de la saison 5, parlent de leurs expériences dans la populaire émission Netflix avec Johnie Maraist et Lydia Velez Gonzalez. Si vous n’êtes pas encore complètement au courant de cette saison, vous voudrez peut-être la regarder avant de continuer !

Découvrez notre entretien complet ci-dessous :

BOSSIP : En arrivant à la série, avez-vous été inspiré par l’expérience de quelqu’un en particulier dans « Love Is Blind » qui vous a donné envie de vous inscrire ?

Milton Johnson : C’est tellement drôle que tu demandes ça à moi et à lui, parce que quand je suis entré dans les pods, je n’avais vu que deux épisodes de la saison 1. J’avais tergiversé. J’ai dit que j’allais regarder et puis j’ai tergiversé tout le temps et j’ai dit : « Tu sais quoi, eh bien, c’est dans une semaine, je n’ai pas vraiment le temps, je travaille. » Je suis comme, « Je vais y aller et je trouverai une solution. Voyons ce qui se passe.’

Christophe Fox : Ouais et je suis très similaire. C’est drôle que nous soyons tous les deux avec cette question parce que pendant le processus de casting, je posais des questions et l’agent de casting disait simplement : « Chris, écoute, tu as juste besoin de regarder la série, parce que ces questions sont basiques. » J’ai donc regardé la saison 2 et cela m’a rendu encore plus excité de la poursuivre.

BOSSIP : J’adore qu’ils vous aient mis ensemble parce que je pense que vous êtes probablement les deux personnes les plus cool cette saison, et puis vous êtes tous les deux avec les partenaires les plus épicés du groupe, donc je dois demander vous parlez de sortir avec quelqu’un sur lequel la galerie Peanut avait des opinions bien arrêtées.

Chris : Quand vous sortez avec quelqu’un, je sais que Milton ressent probablement la même chose, car nous y allons pour trouver l’amour pour nous-mêmes, quelle que soit la relation que j’ai avec mon partenaire, elle est entre nous deux et je vais vous dire votre article, mais je sais ma personne est meilleure que toi et j’aurai confiance en elle.

Milton : Ouais à 100%. Je ne pourrais pas le dire mieux Chris. Je pense que les gens ont souvent des opinions et ainsi de suite sur les relations des autres, mais en fin de compte, lorsque vous vous couchez le soir, il n’y a que vous et cette autre personne et vous devez vous assurer que vous avez ce lien.

BOSSIP : Pendant que je regardais cette saison, j’étais comme si je ne savais pas si j’avais déjà vu des gens essayer de saboter les relations des autres de manière aussi ostensible et j’étais juste curieux de savoir si vous pensiez qu’il y avait un élément de sabotage.

Milton : Donc je peux vous dire que, et peut-être que je suis complètement inconscient, je ne pensais pas avoir vu quelqu’un essayer de saboter mes relations ou aucune des relations que j’ai construites. Je pense que je joue beaucoup de mes cartes de près. sur ma poitrine, c’est naturellement comme ça que je suis. Je suis réservé face aux émotions. Je ne peux parler pour personne d’autre, mais pour moi, j’étais tellement concentré et concentré, ‘OK, tu viens de te fiancer. C’est un moment important dans votre vie. C’est un changement. J’étais tellement concentré sur cet aspect que j’ai honnêtement mis tout le reste de côté.

Chris : Ouais, pareil. Lorsque vous êtes dans une relation aussi engagée et aimante et que tant d’émotions se mêlent à une seule relation, vous n’avez pas vraiment le temps de vous soucier du drame. Milton et moi, comme vous l’avez déjà dit, nous ne sommes pas des grands amateurs de théâtre, nous sommes là pour une personne et c’est notre partenaire.

BOSSIP : Avant de partir, je veux vous demander ce que vous avez appris pour devenir un meilleur communicateur, un meilleur partenaire ? En quoi cette émission vous aide-t-elle de cette façon ?

Milton : Je pense que dans les relations passées et antérieures, que ce soit à l’école, au travail ou les deux, j’essaie de me tenir très occupé pour me construire afin de pouvoir accomplir les choses que je veux. Je pense que vivre cette expérience m’a vraiment appris que c’est comme si vous saviez que c’était bien de prendre du recul et de profiter de la vie, d’apprécier la relation que vous construisez avec les gens, comme si vous continuiez simplement à regarder vers le sommet et que vous continuiez à grimper si fort. comme si il fallait parfois faire une pause et profiter des roses.

Chris : Je viens d’apprendre que la meilleure façon de trouver l’amour et quelqu’un qui est parfait pour vous est d’être fidèle à vous-même et d’être honnête sur qui vous êtes en tant que personne et cela vous mènera sur la bonne voie.

Une chose dont nous sommes sûrs, c’est que Lydia et Johnie ont choisi des gars formidables parmi les groupes cette saison ! Je suppose que nous devrons écouter la finale de vendredi pour savoir si Lydia et Milton se sont mariés, ainsi que l’émission de retrouvailles de dimanche pour voir l’état relationnel de chacun maintenant !

L’amour est aveugle La saison 5 est désormais diffusée en exclusivité sur Netflix !