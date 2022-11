NHS: Rishi Sunak déclare que les revendications salariales des infirmières « ne sont pas abordables » alors que le syndicat soutient une grève historique

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a déclaré que les revendications salariales des syndicats représentant les infirmières ne sont «pas abordables», car la menace d’une grève qui touchera les opérations et les nominations se profile.

Le Premier ministre a déclaré qu’il partageait le «respect et la gratitude» du public pour les infirmières et qu’il était heureux que le secrétaire à la Santé rencontre les syndicats pour résoudre le problème.

Steve Barclay a eu des entretiens « cordiaux » avec le secrétaire général du RCN, Pat Cullen, mais il est entendu que le secrétaire à la Santé a refusé de négocier la demande d’augmentation de salaire de 17,6 %.

Mme Cullen a dit L’indépendant: « Les politiciens ont le pouvoir d’arrêter cela maintenant et à tout moment. Le Premier ministre devrait encourager les ministres à tenir des discussions détaillées – notre porte est ouverte.

M. Sunak a déclaré aux diffuseurs: “Je partage absolument le respect et la gratitude de chacun pour nos infirmières, pour le dévouement et le travail acharné qu’elles fournissent à nous tous.”

Le Premier ministre a ajouté: “Et je pense que nous en sommes maintenant, que les syndicats demandent une augmentation de salaire de 17%, et je pense que la plupart des gens qui regardent reconnaîtront que ce n’est clairement pas abordable.”

“Et je reconnais bien sûr les défis auxquels les gens sont confrontés et la façon dont nous résolvons ces situations est que nous avons un organe indépendant qui fait des recommandations au gouvernement”, a ajouté M. Sunak.

Le RCN a annoncé mercredi que ses membres dans la majorité des employeurs du NHS à travers le Royaume-Uni avaient soutenu une action revendicative.





Le service de santé portera son attention sur le traitement des patients d’urgence dans un «modèle de soins de préservation de la vie», des sources affirmant que certains hôpitaux les jours de grève auront des effectifs similaires à ceux de Noël.

Certains des cas de cancer les plus graves pourraient encore être traités, tandis que des procédures de diagnostic et des évaluations urgentes seront mises en place si elles sont nécessaires pour recueillir des données sur des conditions potentiellement mortelles ou sur celles qui pourraient entraîner une invalidité permanente.

Interrogé sur la grève des infirmières et l’appel à des salaires plus élevés, le chancelier Jeremy Hunt a déclaré qu’il avait “beaucoup de sympathie pour eux” – mais a insisté sur le fait que la meilleure façon d’aider était de réduire l’inflation.

« La raison pour laquelle [nurses] se sentent tellement frustrés, c’est que l’inflation est supérieure à 10 %, ce qui ronge les revenus de tout le monde et fait que tout le monde s’inquiète du coût de la boutique hebdomadaire », a déclaré jeudi la chancelière.

M. Hunt a ajouté: “La meilleure chose que je puisse faire en tant que chancelier est de produire un plan qui réduise l’inflation, réduit la pression à la hausse sur les taux d’intérêt, ce qui signifie également que les infirmières doivent payer plus pour les hypothèques chaque mois.”

Après la réunion à Whitehall, M. Barclay a tweeté : « Les infirmières font un travail incroyable et je regrette que certains membres du syndicat aient voté pour des grèves.

“Ma priorité est d’assurer la sécurité des patients et de minimiser les perturbations – ma porte est ouverte et nous avons convenu de nous revoir sous peu.”

Une source du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré qu’ils avaient discuté des salaires, mais que la position du gouvernement restait qu’ils “ne négociaient pas” alors qu’ils essayaient de s’en tenir à la recommandation de l’organisme d’examen des salaires du NHS plutôt qu’au pourcentage supérieur au taux d’inflation que les infirmières sont exigeants.

Les pourparlers auraient plutôt porté sur un « large éventail de questions », notamment la sécurité des patients et les conditions de travail. “Il y avait une volonté des deux côtés de s’engager sur toutes ces questions”, ont-ils déclaré. “La rémunération va être difficile, les deux parties ont expliqué où nous en sommes.”

La MRC a déclaré que les pourparlers étaient une “introduction cordiale qui a couvert de nombreux sujets importants et vastes”.

“Nous attendons une future réunion pour aborder les détails de notre conflit et la réalité que nos membres ont voté en faveur de la grève”, ajoute un communiqué.

Pendant ce temps, le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré qu’il soutenait le “droit” des infirmières à faire grève, mais a refusé de s’engager à des augmentations de salaire supérieures à l’inflation pour les infirmières s’il était au n ° 10.

“Je comprends complètement la position dans laquelle se trouvent les infirmières”, a-t-il déclaré à ITV News.

« Ils travaillent très dur dans des circonstances vraiment difficiles. Le salaire est un problème, les chiffres sont un problème – si vous demandez à quelqu’un qui travaille dans les services de santé, et ma femme le fait, le problème numéro un est que nous n’avons pas assez de personnel.

« Si et quand nous arrivons au pouvoir, et j’espère que le plus tôt sera le mieux, nous allons hériter d’une situation économique assez affreuse après… ce gouvernement conservateur a détruit l’économie. Je ne veux donc pas faire de promesses que je ne pourrai pas tenir.

Les infirmières sont prêtes à partir si un accord salarial n’est pas convenu (AFP via Getty Images)

Matthew Taylor, directeur général de la Confédération du NHS, qui représente la plupart des organisations du NHS, a déclaré que les opérations et les rendez-vous devront être annulés ou reportés malgré les plans nationaux et régionaux visant à minimiser l’impact.

Il a déclaré que le RCN a promis de maintenir les soins d’urgence et critiques “mais il y aura un impact s’il y a une action revendicative en termes de rendez-vous annulés, de procédures annulées, et les dirigeants du NHS feront tout ce que nous pouvons pour minimiser cela et pour s’assurer que les patients sont tenu au courant de ce qui se passe ».

Patricia Marquis, directrice du RCN pour l’Angleterre, a déclaré à BBC Breakfast que les services actuels du NHS ne sont “pas sûrs” et que le gouvernement “n’a pas écouté” ce que le personnel infirmier a dit.

Elle a déclaré que certains services doivent continuer pendant la grève pour assurer la sécurité des patients « et nous conviendrons avec les employeurs de ce qu’ils sont et du personnel qui devrait travailler ».

Pendant ce temps, Saffron Cordery, directeur général par intérim des fournisseurs du NHS, a déclaré: «Nous comprenons parfaitement à quel point ils se sentent – ​​des récompenses salariales inférieures à l’inflation, la hausse du coût de la vie… nous avons entendu ces histoires d’infirmières recourant aux banques alimentaires, de nombreuses fiducies sont la mise en place de banques d’uniformes scolaires, par exemple, pour aider les infirmières et d’autres personnes à faire face au coût de la vie de base.





“Nous devons également nous rappeler que le NHS se débat depuis longtemps en termes de pénurie de personnel et de charges de travail qui ont vraiment explosé, nous comprenons donc les circonstances.”

Elle a exhorté les ministres à parler aux syndicats pour parvenir à une résolution, ajoutant: “Nous devons voir le gouvernement venir autour de la table”.

Des actions revendicatives devraient avoir lieu avant la fin de l’année dans certains des plus grands hôpitaux du Royaume-Uni, notamment Guy’s et St Thomas’ en face du Parlement, la Royal Infirmary d’Édimbourg, l’University Hospital Wales et le Royal Victoria de Belfast.

D’autres syndicats de travailleurs de la santé, dont Unison et le GMB, annonceront le résultat des votes de grève avant la fin du mois parmi le personnel, y compris les ambulanciers et les ambulanciers paramédicaux, les porteurs d’hôpitaux et les nettoyeurs.

Les physiothérapeutes ont commencé à voter lundi sur l’action revendicative, tandis qu’un scrutin des sages-femmes s’ouvre vendredi.

Les syndicats protestent contre une attribution de salaire plus tôt cette année de 1 400 £ pour la plupart des travailleurs du NHS, le RCN appelant à une augmentation de 5% au-dessus du taux d’inflation.