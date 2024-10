NHL On Tap : Kings et Ducks prêts pour le « Freeway Face-Off »

Jeux du jour

Kings de Los Angeles contre Anaheim Ducks (20 h HE ; Victory+, BSW, NHLN, KCOP-13)

Les Kings (2-1-2) sont au moins à domicile en Californie du Sud pour la première fois depuis le 1er octobre, lorsqu’ils sont partis terminer le camp d’entraînement et leur calendrier de pré-saison avant d’ouvrir la saison régulière à Buffalo le 10 octobre. cette confrontation « Freeway Face-Off » contre les rivaux Ducks (2-1-1) au Honda Center est toujours le sixième des sept matchs consécutifs sur route de Los Angeles pour commencer la saison. Le dernier aura lieu mardi chez les Golden Knights de Vegas avant que les Kings ne disputent leur premier match à domicile jeudi. Ils viennent de remporter une victoire de 4-1 contre les Canadiens de Montréal jeudi, mettant fin à une séquence de trois défaites consécutives (0-1-2). Samedi, ils se sont entraînés à domicile au Toyota Sports Performance Center à El Segundo, en Californie, pour la première fois depuis septembre, l’entraîneur Jim Hiller le qualifiant de meilleur entraînement de la saison. Les Ducks viennent de subir une défaite de 4-3 en prolongation contre l’Avalanche du Colorado vendredi, alors qu’ils ont été dominés 49-20 au chapitre des tirs, mais ont obtenu un point grâce aux 45 arrêts du gardien Lukas Dostal et au but égalisateur de Troy Terry à 19:47. de la troisième période. Ils essaient de comprendre leur avantage numérique, qui est de 0 sur 14 en quatre matchs.

Avalanche du Colorado contre les Sharks de San Jose (20 h HE ; NBCSCA, ALT, SN1)

L’Avalanche (1-4-0) tentera de miser sur sa première victoire de la saison lorsqu’elle affrontera les Sharks au SAP Center. Nathan MacKinnon a marqué avec 41 secondes à jouer en prolongation contre les Ducks vendredi pour donner à l’Avalanche une victoire de 4-3, mettant ainsi fin à une séquence de quatre défaites consécutives. On a parlé de soulagement après le match, de la percée de l’Avalanche dans la colonne des victoires, mais l’entraîneur Jared Bednar a également mentionné l’importance que « les gars soient enfin récompensés pour avoir joué de la bonne manière ». Coloroad espère que cela aura un effet de report alors qu’il entame un road trip de trois matchs. Le défenseur de l’Avalanche Devon Toews devrait rater son troisième match consécutif en raison d’une blessure au bas du corps. Les Sharks (0-3-2) sont l’une des deux équipes toujours à la recherche d’une première victoire de la saison ; les Predators de Nashville ont une fiche de 0-5-0. San Jose a perdu ses deux derniers matchs en temps réglementaire, 4-2 contre les Blackhawks de Chicago et 8-3 contre les Jets de Winnipeg. Il a joué en désavantage numérique à sept reprises dans les deux matchs et a accordé un total de six buts en avantage numérique. Les Sharks mènent la LNH pour le temps de jeu en désavantage numérique par match (7:58), mais sont 20e en PK (76,0 pour cent). Le centre recrue Macklin Celebrini, premier choix au repêchage 2024 de la LNH, devrait rater son cinquième match consécutif en raison d’une blessure au bas du corps.

Penguins de Pittsburgh contre Jets de Winnipeg (15 h HE; TSN3, SN-PIT)

Les Jets (4-0-0) tenteront de demeurer la seule équipe de la Ligue sans défaite d’aucune sorte lorsqu’ils affronteront les Penguins au Centre Canada Vie. Ils ont accordé cinq buts, le plus bas de la Ligue, lors de leurs quatre victoires. Ils viennent de remporter une victoire de 8-3 contre les Sharks, lorsque les attaquants Cole Perfetti et Vladislav Namestnikov ainsi que les défenseurs Neal Pionk ont ​​chacun disputé leur premier match de quatre points dans la LNH. Les Penguins (3-3-0) ont été incohérents en début de saison. Ils ont perdu 4-1 contre les Hurricanes de la Caroline vendredi, lorsque Sidney Crosby et Evgeni Malkin ont chacun été tenus en échec sans tir au but. Pittsburgh a marqué 18 buts lors de ses trois victoires, six dans chacune, et trois buts lors de ses trois défaites.