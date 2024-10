NHKI gagne du terrain à l’échelle internationale en tant que leader de la recherche en santé

Le Niagara Health Knowledge Institute (NHKI) se fait un nom bien au-delà des frontières du Niagara.

Les chercheurs et le personnel de la NHKI ont été invités à partager leur expertise et leurs résultats de recherche lors de récentes conférences internationales prestigieuses sur les soins de santé, dont une qui compte l’Organisation mondiale de la santé parmi ses organisateurs.

Le mois dernier, la Dre Jennifer Tsang, directrice exécutive et scientifique en chef du NHKI, a assisté à la réunion mondiale de coordination, de fédération et de soutien des essais sur plateforme à Dublin, en Irlande, où elle a discuté de son expérience dans le renforcement des capacités de recherche des hôpitaux communautaires au Canada et de la manière dont ces connaissances pourrait être appliqué au renforcement des capacités de recherche dans les pays à revenu faible ou intermédiaire en prévision de la prochaine urgence de santé publique mondiale.

Les organisateurs de la réunion de Dublin comprenaient l’Organisation mondiale de la santé, le réseau irlandais d’essais cliniques en soins intensifs, le Consortium international sur les infections respiratoires aiguës sévères et émergentes et le Forum international pour les essais cliniques en soins aigus (InFACT).

Contrairement aux essais cliniques conventionnels qui étudient une intervention spécifique contre une maladie, les essais en plateforme sont des études ouvertes qui peuvent se poursuivre indéfiniment, de nouvelles interventions étant ajoutées ou supprimées au fil du temps.

« L’objectif ultime est de partager les connaissances et les ressources, et de disposer de l’infrastructure nécessaire pour étudier les urgences sanitaires émergentes et permettre aux pays à revenu faible et intermédiaire non seulement de participer à la recherche, mais aussi de diriger la recherche », explique le Dr Tsang, qui a financé sa participation à la réunion de Dublin.

« Comment un pays peut-il étudier la Mpox, par exemple, s’il ne dispose pas de l’infrastructure nécessaire ? » ajoute-t-elle. « Un patient en Afrique sera très différent d’un patient aux États-Unis et la fédération des essais cliniques est une façon de donner à chacun l’accès aux essais cliniques. C’est la même raison qui motive la recherche sur les hôpitaux communautaires au Canada : elle renforce l’équité dans les soins de santé et c’est l’un des mandats du NHKI.

Le Dr Jennifer Tsang, directrice exécutive et scientifique en chef de la NHKI, a assisté à la réunion mondiale de coordination, de fédération et de soutien des essais sur plateforme à Dublin, en Irlande, en septembre. On la voit ici avec d’autres participants, appuyée sur une balustrade à quelques marches du palier central.

Lors de la réunion mondiale, le Dr Tsang a participé à des discussions qui pourraient porter sur la boîte à outils de recherche communautaire en soins intensifs, un guide en libre accès pour la création et le maintien de programmes de recherche clinique dans les hôpitaux communautaires, adapté pour une utilisation au Pakistan. Le Dr Tsang a dirigé l’élaboration de la boîte à outils avec la Dre Alexandra Binnie, médecin de soins intensifs au William Osler Health System à Toronto.

Un module d’apprentissage par la recherche développé par NHKI sera également partagé pour être utilisé dans ce pays d’Asie du Sud.

« Nous nous engageons à partager notre expertise pour le bien commun », déclare le Dr Tsang. « Notre équipe a consacré du temps et des efforts à ce module, alors pourquoi ne pas le partager ? »