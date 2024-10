NHKI gagne du terrain à l’échelle internationale en tant que leader de la recherche en santé

Plusieurs chercheurs du Niagara Health Knowledge Institute ont été invités à d’importantes conférences sur les soins de santé en Europe pour partager leurs découvertes.

Le Niagara Health Knowledge Institute (NHKI) se fait un nom bien au-delà des frontières du Niagara.

Les chercheurs et le personnel de la NHKI ont été invités à partager leur expertise et leurs résultats de recherche lors de récentes conférences internationales prestigieuses sur les soins de santé, dont une qui compte l’Organisation mondiale de la santé parmi ses organisateurs.

Le mois dernier, la Dre Jennifer Tsang, directrice exécutive et scientifique en chef du NHKI, a assisté à la réunion mondiale de coordination, de fédération et de soutien des essais sur plateforme à Dublin, en Irlande, où elle a discuté de son expérience dans le renforcement des capacités de recherche des hôpitaux communautaires au Canada et de la manière dont ces connaissances pourrait être appliqué au renforcement des capacités de recherche dans les pays à revenu faible ou intermédiaire en prévision de la prochaine urgence de santé publique mondiale.

Les organisateurs de la réunion de Dublin comprenaient l’Organisation mondiale de la santé, le réseau irlandais d’essais cliniques en soins intensifs, le Consortium international sur les infections respiratoires aiguës sévères et émergentes et le Forum international pour les essais cliniques en soins aigus (InFACT).

Contrairement aux essais cliniques conventionnels qui étudient une intervention spécifique contre une maladie, les essais en plateforme sont des études ouvertes qui peuvent se poursuivre indéfiniment, de nouvelles interventions étant ajoutées ou supprimées au fil du temps.

« L’objectif ultime est de partager les connaissances et les ressources, et de disposer de l’infrastructure nécessaire pour étudier les urgences sanitaires émergentes et permettre aux pays à revenu faible et intermédiaire non seulement de participer à la recherche, mais aussi de diriger la recherche », explique le Dr Tsang, qui a financé sa participation à la réunion de Dublin.

« Comment un pays peut-il étudier la Mpox, par exemple, s’il ne dispose pas de l’infrastructure nécessaire ? » ajoute-t-elle. « Un patient en Afrique sera très différent d’un patient aux États-Unis et la fédération des essais cliniques est une façon de donner à chacun l’accès aux essais cliniques. C’est la même raison qui motive la recherche sur les hôpitaux communautaires au Canada : elle renforce l’équité dans les soins de santé et c’est l’un des mandats du NHKI.

Lors de la réunion mondiale, le Dr Tsang a participé à des discussions qui pourraient porter sur la boîte à outils de recherche communautaire en soins intensifs, un guide en libre accès pour la création et le maintien de programmes de recherche clinique dans les hôpitaux communautaires, adapté pour une utilisation au Pakistan. Le Dr Tsang a dirigé l’élaboration de la boîte à outils avec la Dre Alexandra Binnie, médecin de soins intensifs au William Osler Health System à Toronto.

Un module d’apprentissage par la recherche développé par NHKI sera également partagé pour être utilisé dans ce pays d’Asie du Sud.

« Nous nous engageons à partager notre expertise pour le bien commun », déclare le Dr Tsang. « Notre équipe a consacré du temps et des efforts à ce module, alors pourquoi ne pas le partager ? »

NHKI se rend en Espagne

Cinq chercheurs et stagiaires de la NHKI ont également été invités à présenter leurs travaux au congrès de la Société européenne de médecine de soins intensifs (ESICM) à Barcelone, en Espagne, la semaine dernière.

Vanessa Gyorffy, étudiante d’été de premier cycle de la NHKI en 2023, a fait une présentation par affiche sur son étude innovante sur les biomarqueurs sanguins qui devrait être publiée dans la revue PLOS ONE. Les découvertes de Gyorffy, qui montrent que les biomarqueurs plasmatiques peuvent rester stables jusqu’à 72 heures, même à température ambiante, ouvrent la voie à davantage d’hôpitaux communautaires et éloignés pour participer à la recherche en santé, quel que soit l’endroit où ils se trouvent dans le monde.

Prey Patel a présenté par affiche les résultats de son travail bénévole avec le Dr Tsang et le NHKI dans le cadre d’un examen de la portée des activités de recherche dans les hôpitaux communautaires de l’Ontario. Patel, résident de Welland et étudiant de première année en médecine à l’Université Queen’s, a basé sa thèse de spécialisation, rédigée alors qu’il était étudiant en sciences de la santé à l’Université McMaster, sur le sujet. Ce travail a été accepté pour publication dans BioMed Central Health Services Research.

Elaina Orlando, directrice de recherche du NHKI, a présenté son travail de bourse postdoctorale, qui est une étude de cas descriptive intrinsèque des programmes de recherche des hôpitaux communautaires, tandis que le coordonnateur de la recherche, Kian Rego, a présenté deux affiches : l’une sur les facteurs d’influence de la participation des hôpitaux communautaires à la recherche et l’autre comparant les patients atteints de pneumonie soignés dans les hôpitaux communautaires à ceux des hôpitaux universitaires. Les deux études ont été acceptées pour publication dans le Journal canadien d’anesthésie et BioMed Central Pneumonia respectivement.

Heather O’Grady, post-doctorante au NHKI, a été invitée par l’ESICM à présenter ses résultats lors d’une séance plénière sur une revue systémique actualisée et une méta-analyse de l’ergométrie du cycle des jambes chez les patients gravement malades. Ses recherches ont été publiées le même jour dans le New England Journal of Medicine Evidence. Le Dr Rucha Utgikar, intensiviste à Niagara Health, était co-auteur de cette étude.

La participation des présentateurs au congrès était soit autofinancée, y compris en utilisant leurs vacances pour voyager, soit soutenue par des subventions allouées à la participation à la conférence, soit payée par l’ESICM.

« Avoir cinq posters lors d’une même conférence et avoir une conférence en plénière est vraiment remarquable. C’est également très impressionnant d’avoir autant de productivité au cours des 16 mois qui ont suivi la création de l’institut du savoir par Santé Niagara », déclare le Dr Tsang. « Cela montre la passion des gens, qui travaillent après les heures normales, utilisent leur propre argent pour atteindre cet objectif de carrière, et nous sommes fiers du rôle de NHKI dans la formation de la prochaine génération de chercheurs en santé.