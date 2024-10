NHC suit 2 systèmes, 1 pourrait devenir une dépression tropicale. Le Texas est-il sur sa route ?

Moins d’une semaine après que l’ouragan Milton ait laissé une trace de la mort et destruction De l’autre côté de la Floride, deux autres perturbations se préparent dans le bassin atlantique.

Le Centre national des ouragans a déclaré mardi qu’il surveillait deux systèmes dans l’océan Atlantique, dont un qui pourrait se transformer en dépression tropicale plus tard cette semaine.

« Il reste environ six semaines à la saison des ouragans 2024 dans l’Atlantique, qui s’étend du 1er juin au 30 novembre, et les tropiques continuent de rester actifs », Météorologues AccuWeather a déclaré dans un communiqué récent.

Voici ce que nous savons du centre dernier avis.

Invest 94L deviendra-t-il la tempête tropicale Nadine ?

Le NHC suit Invest 94L à 7 heures du matin CT le 15 octobre 2024.

Particularité du cône NHC : La trajectoire prévue montre la trajectoire la plus probable du centre de la tempête. Il n’illustre pas toute la largeur de la tempête ni ses impacts, et le centre de la tempête est susceptible de se déplacer à l’extérieur du cône jusqu’à 33 % du temps.

Le système, actuellement désigné comme Invest 94La été décrite par le centre des ouragans comme une « zone de basse pression bien définie » située au-dessus de l’Atlantique tropical central et qui produit actuellement des averses et des orages occasionnels.

Les prévisionnistes ont déclaré que le système reste « encastré dans un environnement d’air sec » et que son développement est peu probable au cours des prochains jours, mais que le système devrait se déplacer généralement vers l’ouest et que les conditions environnementales devraient devenir plus favorables à un développement progressif d’ici la fin. du milieu à la fin de cette semaine.

« Une dépression tropicale pourrait se former alors que le système commence à se déplacer vers l’ouest-nord-ouest et s’approche ou se déplace près des îles sous le vent à la fin de cette semaine », a indiqué le NHC.

Chance de formation pendant 48 heures: Faible, 30 pour cent.

Chance de formation sur 7 jours: Moyen, 60 pour cent.

Investissez dans les modèles spaghetti 94L

Remarque particulière concernant les modèles spaghetti : Les illustrations incluent une gamme d’outils et de modèles de prévision, et tous ne sont pas égaux. Le centre des ouragans utilise uniquement les quatre ou cinq modèles les plus performants pour l’aider à établir ses prévisions.

NHC suit une autre perturbation

Conditions tropicales 8 h 00, le 15 octobre 2024.

Mer des Caraïbes occidentales : Une vaste zone de basse pression pourrait se développer sur le sud-ouest de la mer des Caraïbes d’ici le milieu et la fin de cette semaine.

Un certain développement progressif est possible par la suite si le système reste au-dessus de l’eau tout en se déplaçant lentement vers l’ouest-nord-ouest en direction du nord de l’Amérique centrale.

« Sur la base des dernières informations dont nous disposons et de l’étude de la situation, la voie la plus probable que prendrait le phénomène de brassage dans l’ouest des Caraïbes serait une direction plus au sud vers l’Amérique centrale ce week-end », a déclaré Alex DaSilva, expert principal en matière d’ouragans d’AccuWeather.

Cependant, quel que soit le développement, de fortes pluies locales sont possibles dans certaines parties de l’Amérique centrale plus tard cette semaine.

Il n’est pas prévu actuellement que le système ait un impact sur la côte américaine.

