Nguyen : Le plan de match offensif des Ravens contre les Chiefs reste déroutant après un examen plus approfondi

Les Ravens ont décidé lors de la dernière intersaison de quitter le coordinateur offensif Greg Roman et de le remplacer par Todd Monken. L’intention était de moderniser leur attaque et d’aider Lamar Jackson à franchir la prochaine étape en tant que passeur. À cette fin, ils ont réussi. Il a fallu un certain temps à Jackson pour s’acclimater à l’offensive, mais de la semaine 9 à la semaine 17 (les Ravens ont laissé leurs partants au repos lors de la semaine 18), ils se sont classés cinquièmes en EPA par recul. Et ils ne se contentaient pas de brûler les mauvaises équipes dans les airs. Jackson a réussi cinq passes de touché contre les Dolphins, une défense contre les passes parmi les 10 premiers, au cours de la semaine 17.

Contre la défense contre la passe d’élite des Chiefs et le coordinateur défensif Steve Spagnuolo, le meilleur coordinateur défensif des séries éliminatoires de mémoire récente, la réponse était claire. Tout, du film aux chiffres, a incité les Ravens à lancer le ballon lors du match de championnat de l’AFC dimanche.

• Les Chiefs sont 22èmes pour le taux de réussite défensive contre la course.

• Les Chiefs sont au quatrième rang en termes d’EPA défensif contre la passe.

• Depuis 2022 (régulier et séries éliminatoires), les Chiefs sont la cinquième pire équipe en défensive EPA contre des courses et des mêlées de quart-arrière conçues.

Les Ravens devaient mettre de gros corps sur le terrain, ils devaient courir entre les plaqués et ils devaient à nouveau faire de Jackson un coureur à haut volume. Au lieu de cela, ils ont utilisé 11 personnes sur 63,2 pour cent des clichés, leur deuxième taux le plus élevé de la saison. Ils n’ont utilisé que 12 personnes (un arrière, deux ailiers rapprochés, deux receveurs) sur six snaps (quatre en première mi-temps). Les porteurs de ballon des Ravens n’ont porté le ballon que six fois et Jackson n’a eu que deux courses sur des courses conçues. Le reste de ses courses étaient des bousculades et il s’est agenouillé.

ALLER PLUS LOIN Jones : les Ravens se sont éloignés de leur identité contre les Chiefs et en ont payé le prix

L’approche a pleinement exploité les atouts des Chiefs. Les Bills avaient un plan de match efficace contre les Chiefs lors de la ronde de division. Buffalo a marqué 24 points et laissé des points sur le terrain. Ils se sont précipités sur 122 verges – le quart-arrière Josh Allen en avait 72. L’ailier rapproché Dalton Kincaid était leur principal receveur et lors de leur victoire en saison régulière contre les Chiefs, le porteur de ballon James Cook était leur principal receveur.

Collectivement, les Chiefs possèdent le meilleur groupe d’arrières défensifs du football. En saison régulière, ils ont accordé le quatrième moins de verges aux receveurs larges. Les Ravens ont ciblé leurs receveurs 20 fois dimanche et parce qu’ils ont utilisé autant de 11 joueurs, les Chiefs ont pu rester en nickel (cinq arrières défensifs) et dix sous (six arrières défensifs) sur 79 pour cent des clichés. Sur les six snaps que les Ravens ont utilisés 12 personnes, les Chiefs ont affronté la base (quatre arrières défensifs) quatre fois.

• Passe de neuf verges à Mark Andrews.

• Le juge Hill s’est présenté sans résultat.

• Passe de touché de 30 verges à Zay Flowers.

• Course de cinq verges de Jackson.

ALLER PLUS LOIN L’héritage de Lamar Jackson et les paris de Dan Campbell : le Pick Six de Mike Sando

Jackson a complété deux passes pour 17 verges sur les deux clichés, les Chiefs ont fait correspondre 12 personnes avec du nickel. Leur taux de réussite sur leurs six clichés de 12 membres du personnel était de 66 pour cent. Les Ravens ont intégré 21 joueurs (deux arrières, un ailier rapproché, deux receveurs) sur cinq snaps (sans compter la mise à genoux). Sur les cinq clichés, les Chiefs ont chargé la boîte, ce qui a semblé effrayer les Ravens et les empêcher de remettre le ballon. Baltimore n’a remis le ballon aux porteurs de ballon que trois fois hors de ce groupe de personnel. L’un a parcouru 15 mètres et les deux autres ont été arrêtés pour des gains d’un mètre.

6:18 à jouer au premier quart-temps, premier et 10

Ici, les Ravens se sont mis en formation en I et ont dirigé le pouvoir de la vieille école.

Baltimore a obtenu d’excellents blocs au point d’attaque, le garde John Simpson est entré dans le trou et Patrick Ricard a expulsé la fin.

Le défenseur supplémentaire a dépassé le jeu, laissant un espace intérieur à Edwards pour parcourir 15 mètres.

Avoir un quarterback mobile est censé résoudre le problème d’un défenseur supplémentaire dans l’écart. Dans l’exemple ci-dessus, les Ravens ont fait passer le ballon depuis le centre, donc Jackson n’était pas une menace pour garder le ballon sur une option.

Naturellement, les Ravens avaient réduit leur utilisation des jeux avec option de course au cours de la saison régulière. L’approche a aidé à garder Jackson en bonne santé, mais c’était le match de championnat de l’AFC. Contre cette défense, si vous n’utilisez pas l’un des meilleurs traits de Jackson, vous menottez simplement votre attaque.

Monken a appelé quelques options de course/passe (RPO) dans lesquelles Jackson a pris la mauvaise décision de lancer au lieu de remettre le ballon.

10:41 restant au deuxième quart-temps, deuxième et 1

Ici, les Ravens ont eu un contre-concept contre le penny front des Chiefs (5-1).

Les Ravens auraient parfaitement bloqué le jeu avec le plaqueur Morgan Moses menant sur une sécurité, mais Jackson n’a pas remis le ballon.

Au lieu de cela, il a essayé de lancer un écran à bulles à Flowers à l’extérieur, où les Chiefs avaient un avantage numérique.

Les Chiefs ont réussi quelques points plus tôt, mais cela n’aurait pas dû dissuader Monken de courir davantage. Peut-être que les Chiefs ont pris rapidement les devants et ont fait paniquer Monken, mais les Chiefs n’avaient qu’une avance de 10 points pendant la majeure partie du match. Il n’y avait aucune raison d’abandonner la course.

5:14 à jouer au troisième quart-temps, premier et 10

Sur ce jeu, les Ravens étaient en 12 joueurs en premier et en 10. Les Chiefs avaient deux sécurités en profondeur, mais les Ravens avaient un jeu de tir joué.

Les Chiefs avaient sept bloqueurs pour les sept défenseurs dans la surface, mais les Ravens ont passé le ballon à la place. Il y a eu de nombreux clichés dans lesquels les Ravens ont eu des regards juteux sur le premier essai, mais ont décidé de passer à la place. Monken a appelé les jeux comme s’ils avaient perdu trois possessions pendant tout le match.

La semaine dernière, Allen a parcouru 42 verges (il avait 30 verges et deux touchés sur des courses conçues) sur les Chiefs. Comme mentionné, les Chiefs ont été l’une des pires équipes en défense. Spagnuolo appelle beaucoup de reportages sur les hommes et les matchs dans lesquels les arrières défensifs tournent le dos au quart-arrière. Les Ravens ont amélioré leur corps de réception, mais ils ne sont pas au même niveau que les arrières défensifs des Chiefs.

Odell Beckham Jr. a été une déception car les blessures ont fait des ravages sur son corps. Andrews ne jouait pas à 100 pour cent. Flowers sera une star, mais il est encore une recrue et a besoin de raffinement. Il y a eu quelques opportunités sur le terrain, mais le secondaire des Chiefs était pour la plupart étouffant. Il y a eu plusieurs cas dans lesquels Jackson aurait dû se précipiter pour gagner du terrain, mais a décidé de ne pas le faire.

12:37 restant au troisième quart-temps, troisième et 6

Au début du troisième quart-temps, en troisième et sixième, il est apparu que les Ravens avaient appelé un concept 989.

Les Chiefs étaient dans une zone de couverture 2. Habituellement, contre 2 profondeurs, le quarterback se tournera d’abord vers le Z qui suit une trajectoire verticale avant de regarder la fente qui suit une route de « lecture médiane ». Jackson a fait la bonne lecture et a regardé Rashod Bateman à sa droite, mais il a été poussé hors des limites par le corner Jaylen Watson. Flowers était la deuxième lecture de Jackson. Habituellement, sur ce concept, Flowers est censé continuer à courir au milieu du terrain contre une couverture à deux profondeurs, mais il a aplati son parcours.

Jackson a dû éviter le plaqueur défensif Chris Jones, qui a rapidement pénétré, mais il disposait d’un océan d’espace pour ramasser le premier essai et plus encore s’il courait.

Jackson est un passeur agressif sur le terrain et il recherchait des opportunités sur le terrain. Il a lancé une bombe de 30 mètres sur Flowers, gagnant du temps et lançant vers le bas du terrain, mais contre cette défense contre la passe, ils avaient juste besoin de continuer à déplacer les chaînes.

Cela semblait être la philosophie dominante contre les chefs. Les Ravens voulaient de gros jeux au lieu de manger leurs légumes et de déplacer méthodiquement le ballon. C’est pourquoi ils ont décidé d’affronter Hill contre Gus Edwards pendant la majorité du match, alors qu’Edwards était leur arrière principal pendant la majeure partie de la saison. Ils ont opté pour l’explosivité de Hill en tant que coureur et receveur plutôt que pour la taille d’Edwards. Mais contre la défense éclair des Chiefs, ils avaient besoin d’un solide bloqueur de passes et Hill était mauvais en protection.

3:53 restant au troisième quart-temps, troisième et-9

Aux troisième et 9e rang, les Chiefs se sont alignés dans un front étrange, ce qui a incité les Ravens à appeler un homme de protection.

Peut-être que Monken pensait qu’ils auraient pu faire sortir Hill par un itinéraire, mais à cause du blitz des chefs, il a dû rester à l’intérieur et se protéger. Hill a été rapidement battu par la sécurité Justin Reid pour le sac.

Si Jackson avait une seconde supplémentaire en poche, Flowers se précipiterait au milieu du terrain sans aide de sécurité.

La plupart pensaient à juste titre que le Championnat de l’AFC serait un match défensif. Après l’explosion des Chiefs au premier quart, la défense des Ravens a pris le dessus et a blanchi Kansas City en seconde période, mais l’offensive de Baltimore n’a pas pu soutenir les entraînements et a retourné le ballon. Une partie de ce qui était censé rendre cette attaque des Ravens spéciale est l’adaptabilité. Ils ne se sont pas adaptés contre les Chiefs et cela leur a coûté une chance au Super Bowl contre une équipe des 49ers qu’ils avaient éliminée plus tôt dans la saison.

Un match ne signifie pas que passer de Roman à Monken était une erreur. Monken a aidé Jackson à progresser en tant que passeur et Jackson devrait être encore meilleur avec un an dans le système à son actif. Pour Monken et Jackson, cela doit être une expérience d’apprentissage. L’AFC passe par les Chiefs de Kansas City et leur défense est jeune, ils seront un groupe menaçant pendant au moins quelques années. Les Ravens devraient continuer à s’améliorer en attaque et ils afficheront des chiffres en saison régulière, mais ils rencontreront inévitablement les Chiefs sur le chemin du Super Bowl. Quand ils le feront, auront-ils les bonnes réponses ?

(Photo du haut : Kathryn Riley / Getty Images)