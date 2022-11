Nguyen concède la course du greffier du comté de DeKalb aux Sims et publie une déclaration remerciant les partisans – Shaw Local

DeKALB – Le démocrate Linh Nguyen a concédé la course aux élections générales du greffier et de l’enregistreur du comté de DeKalb au républicain Tasha Sims, qui détenait une marge de victoire de 780 voix selon les résultats qui devraient être certifiés mardi.

La victoire de Sims la prépare à prendre en charge le bureau – qui supervise l’administration des élections et la tenue des registres du comté – car son prédécesseur et compatriote républicain Doug Johnson n’a pas cherché à être réélu.

Employé de longue date des bureaux du gouvernement du comté de DeKalb et actuellement assistant exécutif de l’administrateur du comté, Sims devrait prêter serment en décembre.

Le bureau du greffier du comté a confirmé la semaine dernière que plus de 500 bulletins de vote par correspondance restaient non comptés, mais pas assez pour combler le vide.

Le démocrate Linh Nguyen (à gauche) et la républicaine Tasha Sims (à droite) se disputent le bureau du greffier et de l’enregistreur du comté de DeKalb lors des élections générales du 8 novembre 2022. (Photos fournies par Linh Nguyen et Tasha Sims, respectivement) (Fourni par Linh Nguyen et Tasha Sims)

La longue campagne de près de deux ans pour Nguyen, professeur de chimie au doctorat à l’Université de l’Illinois du Nord, a échoué le 8 novembre, bien que les premiers résultats l’aient montrée en tête.

Le résident de DeKalb a publié une déclaration de concession au cours du week-end, partagée avec le Daily Chronicle.

Voici la déclaration complète de Nguyen :

“Je félicite Tasha Sims d’avoir été élue en tant que prochaine greffière et enregistreuse du comté de DeKalb. J’espère que vous lui donnerez une chance d’être la meilleure greffière du comté qu’elle puisse être pour tous les résidents du comté de DeKalb.

Je ne suis pas étranger aux revers, mais cette perte fait profondément mal après tout le travail acharné que nous avons fourni.

Aux milliers d’électeurs qui ont mis leur espoir et leur foi dans ma campagne, je suis désolé que le résultat ne soit pas celui que nous espérions. Je tiens à vous assurer que cela valait la peine de se battre pour les valeurs auxquelles nous croyons et la vision que nous partageons pour le bureau du greffier et de l’archiviste du comté de DeKalb.

Aux centaines de bénévoles et sympathisants – démocrates, républicains et indépendants – qui ont mis tout leur cœur dans cette campagne, je vous remercie ! Merci pour vos généreux dons de temps, de talent et d’argent.

Tu te fichais de la couleur de ma peau ou d’où je venais. Tu t’en fichais de mon accent. Vous avez apprécié mon éducation et mon expérience de vie. Tu as vu mon cœur et ma force.

Vous êtes les citoyens informés qui protégeront et défendront notre démocratie. Vous comprenez que « citoyen » n’est pas un statut ou un document mais un ensemble de responsabilités. Vous reconnaissez que l’élection du candidat le plus qualifié pour le poste est plus importante que le maintien de la loyauté envers le parti. Et je vous remercie pour votre patriotisme et votre vision !

Merci pour le démarchage, la signature de cartes postales, les opérations bancaires par téléphone, la marche dans les défilés, la rédaction de lettres à l’éditeur, la mise en place de panneaux de signalisation et tout ce que vous avez fait pour faire connaître la campagne Gagnez avec Linh Nguyen. Je vous suis tellement reconnaissant.

Et je suis tellement fier de la coalition diversifiée, créative, énergique, talentueuse et non conventionnelle que nous avons bâtie ensemble.

Nous montrons à DeKalb County à quoi «nous» ressemble – Noir, Blanc, Indigène, Hispanique, Asiatique américain, Insulaire du Pacifique, Personnes de couleur, hétérosexuel, gay, lesbienne, bisexuel, trans et queers. Nous sommes des humains ordinaires qui habitons DeKalb ! Et nous aimons DeKalb, et nous voulons le meilleur pour DeKalb.

Beaucoup d’entre nous ne peuvent prétendre être des résidents permanents du comté de DeKalb, mais nous sommes ici maintenant. Nos enfants et petits-enfants sont des résidents permanents du comté de DeKalb. Et nous faisons de notre mieux pour faire de notre maison commune un meilleur endroit.

Notre histoire est peut-être unique, mais nous partageons la même expérience de résident du comté de DeKalb. Nos chemins peuvent être différents, mais nous partageons la même destination appelée DeKalb County.

J’espère que vous voyez ce que nous avons réalisé lorsque nous nous sommes réunis. Nous avons contesté le statu quo des politiciens qui choisissent les électeurs.

Traditionnellement, dans le comté de DeKalb, si l’on aspire à se présenter à un poste dans tout le comté, elle doit être affiliée au Parti républicain. Il en va de même pour les sièges de la State House et du Sénat. Cependant, notre campagne a changé cela.

Le confort de gagner des élections dans le comté de DeKalb simplement par affiliation à un parti ne peut plus être assuré. Les politiciens devront travailler pour leurs votes en écoutant tous les électeurs, toutes les communautés, tous les Américains du comté de DeKalb.

Je n’ai pas gagné cette élection, mais j’ai posé un tremplin pour que le prochain candidat démocrate se dispute un siège au gouvernement du comté et de l’État. Nous sommes arrivés à quelques centaines de voix sur plus de 38 000 votes exprimés. Ensemble, nous avons atteint un taux de participation historiquement élevé avec une marge historiquement étroite dans le comté de DeKalb. Aussi douloureux soient-ils, les résultats des élections de 2022 dans le comté de DeKalb me rendent fier et plein d’espoir.

J’espère que tu es fier de toi aussi. Cette campagne n’a jamais été à propos de moi. Il s’agissait de la valeur que nous partageons d’élections libres et équitables et de la vision que nous avons d’un gouvernement à jour et transparent.

Et j’ai bon espoir parce que je comprends que l’espoir n’est pas une étincelle de bons sentiments. L’espoir est un processus durable. Je continuerai à personnifier cet espoir durable.