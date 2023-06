N’Golo Kante rejoint Karim Benzema à Al Ittihad avec plus de joueurs de Chelsea qui devraient se rendre en Arabie Saoudite

N’Golo Kante a terminé son transfert au club saoudien d’Al Ittihad, a-t-on annoncé.

Le milieu de terrain quitte Chelsea après sept ans au club pour rejoindre son coéquipier français Karim Benzema à Al Ittihad, où il a signé un contrat de quatre ans.

Kante a signé un contrat de quatre ans avec Al Ittihad et empochera un salaire exorbitant

Comme beaucoup de joueurs qui quittent l’Europe pour le Moyen-Orient, Kante empochera des salaires exorbitants, l’expert en transfert Fabrizio Romano rapportant qu’il gagnera 100 millions d’euros (environ 85,5 millions de livres sterling) plus des droits d’image et commerciaux au cours de ses quatre années. contrat d’un an.

Il est entendu que le joueur de 32 ans sera dévoilé en tant que joueur d’Al Ittihad en juillet.

Kante devient le dernier grand nom à quitter l’Europe pour l’Arabie saoudite, dirigée par Cristiano Ronaldo lorsqu’il a rejoint Al Nassr en janvier.

Benzema a rejoint Al Ittihad, champion en titre de la Saudi Pro League, plus tôt cet été, tandis que le milieu de terrain des Wolves devrait terminer son transfert à Al Hilal.

Un certain nombre d’anciens coéquipiers de Kante sont Chelsea ont également été liés à un déménagement en Arabie saoudite, notamment Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech et Romelu Lukaku.

Chelsea a besoin d’un dégagement estival afin d’éviter d’enfreindre les règles du fair-play financier, Todd Boehly dépensant plus de 600 millions de livres sterling en transferts depuis qu’il a pris le contrôle du club en mai 2022.

Kante devient le premier senior sortant à Stamford Bridge cet été tandis que Mason Mount semble prêt à rejoindre Manchester United.

Kante rejoint Benzema à Al Ittihad

L’annonce de Kante intervient le même jour que Chelsea a confirmé la signature de 63 millions de livres sterling de l’attaquant Christopher Nkunku du RB Leipzig.