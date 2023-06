N’Golo Kante rejoint Al-Ittihad pour plus de 100 millions de dollars

N’Golo Kante a officiellement quitté Chelsea pour rejoindre l’équipe saoudienne d’Al-Ittihad. L’international français quitte le club de Premier League après sept saisons dans l’ouest de Londres. Kante a collecté presque toutes les pièces d’argenterie importantes possibles pendant son séjour au club. Cela inclut les triomphes en Ligue des champions, en Premier League, en Ligue Europa et en FA Cup.

« Je suis juste reconnaissant pour mon parcours », a proclamé Kante lors de sa déclaration d’adieu aux fans de Chelsea. « Je pense à toutes les personnes que j’ai rencontrées sur le chemin, des personnes qui partageaient le même rêve que moi de devenir footballeur professionnel, d’atteindre le sommet. »

« Comme je l’ai dit plus tôt, mon rêve était de devenir footballeur et d’essayer de gagner des trophées. Rejoindre Chelsea était l’arrangement parfait pour moi pour réaliser ces rêves. Le premier jour où j’ai rejoint Chelsea, on m’a dit très tôt que l’objectif ici était toujours de gagner des trophées. Toujours. »

Le club et Kante ont atteint cet objectif avec l’UEFA Champions League 2021. Kante a réalisé une performance d’homme du match contre Manchester City.

N’Golo Kante retrouve son ancien coéquipier à Al-Ittihad

Kante rejoint maintenant Al-Ittihad sur un transfert gratuit. Son contrat avec Chelsea a expiré plus tôt dans le mois. Néanmoins, le milieu de terrain de 32 ans est sur le point de recevoir une augmentation de salaire massive pour jouer au Moyen-Orient. Kante rapporterait plus de 25 millions de dollars par saison sur un contrat de quatre ans avec le club.

Al-Ittihad avait déjà fait la une des journaux en signant l’ancienne légende du Real Madrid, Karim Benzema. L’attaquant a été le coéquipier international de Kante pendant six ans avant d’annoncer sa retraite de l’équipe de France. La signature du duo est une déclaration massive pour la Saudi Pro League en pleine croissance.

Plus de joueurs de Chelsea liés au transfert saoudien

Benzema, cependant, ne sera pas le seul ancien coéquipier de Kante à passer en Arabie saoudite. Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech et Edouard Mendy sont tous sur le point de rejoindre différents clubs de la ligue. Callum Hudson-Odoi a également été lié à la ligue saoudienne. Le quatuor a déjà joué aux côtés de Kante à Chelsea.

