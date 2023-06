N’Golo Kante rejoint Al Ittihad après le départ de Chelsea

N’Golo Kante a signé pour Chelsea en provenance de Leicester City en 2016, remportant le titre de Premier League avec son nouveau club lors de sa première saison dans l’ouest de Londres. Robin Jones/Getty Images

Le vainqueur de la Coupe du monde de France, N’Golo Kante, a accepté de rejoindre Al Ittihad, champion saoudien de la Pro League, à l’expiration de son contrat avec Chelsea cet été, a annoncé mardi le club.

Kante, dont le contrat avec Chelsea expire officiellement le 30 juin, rejoindra Karim Benzema au club basé à Jeddah et deviendra le dernier grand nom à déménager en Arabie saoudite après le transfert de Cristiano Ronaldo à Al Nassr en janvier.

Meilleurs joueurs dans la meilleure équipe 👊🤩#WelcomeBox2Box pic.twitter.com/urejQwiZo9 — Ittihad Club (@ittihad_en) 20 juin 2023

Le joueur de 32 ans signera un contrat de deux ans d’une valeur de 100 millions d’euros par an, selon des informations.

ESPN a rapporté en février que Kante était sur le point de signer un nouveau contrat avec Chelsea mais aucun accord n’a été finalisé et le milieu de terrain a maintenant décidé de mettre fin à son séjour de sept ans à Stamford Bridge.

Après avoir joué un rôle clé dans la victoire surprise du titre de Premier League à Leicester City en 2016, Kante a déménagé dans l’ouest de Londres où il est devenu le premier joueur depuis Eric Cantona en 1993 à remporter deux titres anglais consécutifs avec deux équipes différentes.

D’autres succès ont suivi lors de la levée de la FA Cup en 2018 et de la Ligue Europa l’année suivante avant de décrocher la couronne de la Ligue des champions en 2021. Mais les blessures l’ont limité à seulement neuf apparitions dans toutes les compétitions au cours d’une dernière saison mouvementée pour Chelsea.

Bien qu’il ait dépensé plus de 600 millions de livres sterling pour de nouvelles recrues depuis que Todd Boehly et Clearlake Capital ont repris le club en mai dernier, Chelsea a terminé à une modeste 12e place en Premier League. Thomas Tuchel et le remplaçant Graham Potter ont tous deux été licenciés en tant que managers pendant la campagne avant la fin de la saison avec Frank Lampard en charge par intérim.

Suite à la nomination de Mauricio Pochettino en tant que manager le mois dernier, cela devrait être un autre été de bouleversements à Chelsea avec plusieurs joueurs – dont Christian Pulisic, Mateo Kovacic et Mason Mount – susceptibles de partir.