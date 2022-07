N’Golo Kante & Edon Zhegrova

Des mises à jour sur les efforts en cours des géants de la Premier League Arsenal pour renforcer l’équipe du club avant la campagne 2022/23 ont été fournies dimanche.

L’équipe de transfert des Emirats, bien sûr, a travaillé dur tout au long de l’été jusqu’à présent.

Visiblement désireux de poursuivre leur ascension vers la 5e place de la Premier League la dernière fois, les Gunners ont déjà obtenu un quatuor de nouveaux visages, sous la forme de Matt Turner, Marquinhos, Fabio Vieira et Gabriel Jesus.

⛅️ Sur le Cloud n°9 🔴 Bienvenue à Arsenal, Gabriel Jesus pic.twitter.com/kPgOx9uVZd — Arsenal (@Arsenal) 4 juillet 2022

Avec Tottenham et Chelsea qui continuent de se renforcer autour d’eux, cependant, Edu Gaspar et co. sont censés faire pression pour encore de nouveaux ajouts à l’équipe de Mikel Arteta.

Un défenseur gauche, un milieu de terrain central et un attaquant sont toujours sur la liste de souhaits des puissances qui se trouvent dans la moitié rouge du nord de Londres.

Et maintenant, comme mentionné ci-dessus, un aperçu des dernières nouvelles sur deux de ces joueurs pressentis pour apporter leurs talents à Arsenal avant la fin de l’été a été fourni.

Les joueurs en question ? Edon Zhegrova et N’Golo Kante.

L’ailier lillois Zhegrova a été largement signalé comme une cible de secours pour renforcer les rangs offensifs aux Emirats, à la suite de l’échec de la poursuite par le club de la vedette de Leeds United, Raphinha.

Les liens avec le pilier de Chelsea Kante, quant à eux, ont fait surface pour la première fois ce week-end, au milieu de la suggestion qu’Arsenal pourrait chercher à profiter de la situation contractuelle précaire du Français.

L’expert en transfert Fabrizio Romano, cependant, a décidé de minimiser ces liens.

Dimanche, l’Italien a révélé que, contrairement aux informations précédentes, les Gunners n’avaient pas déposé d’offre pour Zhegrova, tandis que les négociations, à l’heure actuelle, n’avaient pas non plus lieu sur la signature potentielle de Kante.

Arsenal n’a soumis aucune proposition pour l’ailier lillois Edon Zhegrova et aucune négociation n’est en cours pour signer N’Golo Kanté de Chelsea, dans l’état actuel des choses. ⚪️🔴 #AFC — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 10 juillet 2022

Arsenal vise toujours un deuxième attaquant cet été malgré la capture de Jésus

