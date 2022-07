NGL est l’application qui vous dira ce que vous ne voulez pas entendre

Il semble que toutes les quelques années, une nouvelle plate-forme de messagerie anonyme entre sur le marché ; gagne rapidement une base de fans, des investissements et l’attention des médias ; puis s’écrase et brûle. Habituellement, la cause est une combinaison d’intimidation, de harcèlement ou de désinformation sans entraves qui fleurit au sein de la plate-forme.

Et pourtant, les applications continuent d’arriver. L’un des derniers arrivés est NGL, qui invite les utilisateurs à solliciter des questions et des commentaires anonymes de leurs abonnés sur Instagram, Twitter, Facebook ou ailleurs. LGN, le site Web de l’application explique” signifie ne pas mentir “.

En juin et la première moitié de juillet, NGL a été téléchargé environ 3,2 millions de fois aux États-Unis, selon Sensor Tower, une société d’analyse d’applications. C’était la 10e application la plus téléchargée dans les magasins Apple et Google Play en juin, a déclaré Sensor Tower.