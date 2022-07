NFTS vient pour des programmes d’avantages de fidélité chez des marques comme Budweiser

Les NFT, ou jetons non fongibles, sont venus pour presque tous les coins d’Internet et toutes les entreprises prêtes à jeter de l’argent sur ce qui a été surnommé “Web3” – une future version hypothétique du net basée sur la technologie blockchain.

Comme ils le font, Pendreune nouvelle startup B2B dans l’espace naissant, cherche à aider certaines des plus grandes marques du monde à remplacer leurs programmes d’adhésion et de fidélité existants par des NFT utilisant la technologie.

L’essor d’Internet signifiait que n’importe qui pouvait visionner gratuitement des images, des vidéos et des chansons en ligne. Les gens achètent des NFT en pensant qu’ils seront en mesure de prouver la propriété d’un article virtuel grâce à la technologie blockchain, qui sert de registre numérique de l’historique des transactions.

La semaine dernière, la société annoncé qu’il a levé un cycle de financement de série A de 16 millions de dollars dirigé par la société de capital-risque Paradigm, qui détient une participation dans certains des plus grands acteurs de la cryptographie, notamment FTX, BlockFi et Coinbase. Parmi les autres investisseurs de Hang figurent Tiger Global, la société de lunettes Warby Parker, le détaillant de chaussures Allbirds et Thirty Five Ventures de Kevin Durant, entre autres. Ses premiers clients incluent Budweiser, Bleacher Report, Pinkberry ainsi que les groupes de festivals de musique Bonnaroo et Superfly.

“Pour la plupart des marques à une certaine échelle, il est assez difficile de compenser l’augmentation des coûts d’acquisition de clients”, a déclaré à CNBC le co-fondateur et PDG de Hang, Matt Smolin. “La meilleure façon d’y parvenir est d’augmenter la valeur à vie de leur base d’utilisateurs et d’exploiter la fidélité”, ce qui, ajoute-t-il, se fait souvent via un système de récompenses à plusieurs niveaux : plus un client achète quelque chose ou interagit avec une marque donnée, plus ils obtiennent d’avantages, et dans certains cas, ils peuvent “passer de niveau” à un certain type de statut de client.

“Grâce à la technologie blockchain, les NFT créent un moyen pour les marques d’inciter leurs utilisateurs non seulement à se classer à un nouveau niveau dans leur programme, mais également à apprécier la valeur de l’actif qu’ils possèdent et peuvent ensuite être revendus. [NFT] marchés », a déclaré Smolin.[Brands] peut également prélever une redevance ou un pourcentage sur chaque transaction de revente, car les utilisateurs continuent d’accélérer leur statut de fidélité, ce qui les rendra inévitablement plus alignés avec cette marque.”

Mais ce n’est pas sans risques.

Les NFT sont des actifs numériques uniques, souvent des objets de collection comme des œuvres d’art et des cartes à collectionner sportives, qui sont également vérifiés et stockés à l’aide de la technologie blockchain, mais les critiques les considèrent comme surestimés et potentiellement nocifs pour l’environnement étant donné la nature énergivore des crypto-monnaies. De nombreux NFT sont construits sur le réseau derrière Ethereum, le deuxième jeton le plus important.

Eamon Javers de CNBC a récemment rapporté que, depuis mai, les criminels ont volé jusqu’à 22 millions de dollars en NFT en utilisant Discord – une plate-forme sociale qui est devenue un foyer pour les commerçants de crypto pour communiquer ces dernières années. La société d’analyse TRM Labs a découvert qu’il y avait au moins 10 comptes compromis dans les canaux NFT sur la plate-forme Discord le mois dernier. Ces pirates ont utilisé ce que l’entreprise appelle des techniques “d’ingénierie sociale” pour créer un faux sentiment d’urgence autour d’un actif numérique donné, en envoyant des messages imposteurs qui instilleraient “FOMO”, ou la peur de passer à côté, chez les utilisateurs qui cherchaient à acheter ou vendre leurs NFT.