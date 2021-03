NFTs, expliqué

Une capture d’écran de Bitski, une vitrine de type Shopify permettant aux créateurs de répertorier et de vendre leurs NFT.

Les artistes, les influenceurs et la NBA gagnent des millions à partir de jetons non fongibles.

Arc, un artiste visuel d’Arabie saoudite, était initialement sceptique quant à la manière dont la crypto-monnaie pourrait être adoptée dans le monde de l’art. Il ne savait pas grand-chose de la technologie et doutait de sa réputation. L’année dernière, un représentant de KnownOrigin, un marché de l’art numérique alimenté par la blockchain Ethereum, a approché Arc sur Twitter et il a accepté d’essayer la plate-forme. Le représentant l’a aidé à créer un compte d’artiste et un portefeuille de crypto-monnaie, et a couvert les frais de «gaz» payés par Arc afin de télécharger et de «frapper» son œuvre sur la blockchain.

«J’ai commencé à publier sur KnownOrigin sans savoir du tout ce que je faisais et juste en expérimentant», m’a dit Arc. «Quelques jours plus tard, j’ai reçu une notification indiquant qu’une de mes pièces était vendue. J’étais vraiment choquée parce que je n’étais pas habituée à l’idée que les gens achètent mon art numérique. »

En mars 2021, Arc a vendu plus de 270 pièces sous forme de jetons non fongibles, ou NFT, d’une valeur totale de plus de 480000 $. Ce montant, a-t-il ajouté, est basé sur le prix actuel de la crypto-monnaie Ethereum, dont la valeur a augmenté depuis qu’il a commencé à vendre son travail. Arc est loin d’être le seul artiste à chevaucher les coattails de l’engouement lucratif de la NFT. L’artiste derrière Nyan Cat, Chris Torres, a vendu la version tokenisée du GIF pour 590 000 $ fin février. L’artiste numérique Mike Winkelmann, également connu sous le nom de Beeple, a récemment vendu une illustration vidéo de 6,6 millions de dollars sur Nifty Gateway, un marché virtuel pour les NFT. Son collage «Les 5 000 premiers jours» est actuellement mis aux enchères chez Christie’s jusqu’au 11 mars et sera la première œuvre purement numérique vendue sous forme de NFT par une grande maison de vente aux enchères. Winkelmann gagnera également une redevance de 10% sur chaque revente consécutive de son art.

Le battage médiatique autour de ces objets de collection numériques n’est pas exclusif au monde de l’art. Les artistes et musiciens indépendants défendent les NFT comme un modèle viable de propriété numérique. Pendant ce temps, le sport, la musique, les jeux et d’autres industries axées sur les fans reconnaissent le potentiel de la technologie en tant que source de revenus en plein essor. La NBA a lancé Top Shot en 2019, une place de marché pour les bobines de points forts de la NBA, que les utilisateurs peuvent collecter et échanger grâce à la technologie blockchain. Depuis, il a généré plus de 230 millions de dollars de ventes, des clips individuels de LeBron James et de Zion Williamson se vendant environ 200 000 dollars chacun. Le mois dernier, YouTuber Logan Paul a vendu pour plus de 5 millions de dollars de NFT, sous la forme de cartes Pokémon numériques avec une image de dessin animé de Paul. Et le producteur de musique électronique 3LAU a sorti un album NFT en édition limitée le 27 février, générant plus de 11,6 millions de dollars en moins de 24 heures.

Alors, que sont les jetons non fongibles?

Ces prix peuvent sembler ahurissants, et pour la personne moyenne, le jargon technique entourant les NFT est probablement déroutant ou intimidant. Rassurez-vous, vous n’avez pas besoin d’être un expert en technologie de la blockchain pour comprendre, acheter ou même créer des NFT. Pourtant, mettre la main sur un NFT peut être plus coûteux et plus dommageable pour l’environnement que ce à quoi on pourrait s’attendre pour un produit numérique. Ces jetons sont basés sur le concept économique de fongibilité, que l’Oxford Dictionary définit comme la capacité «de remplacer ou d’être remplacé par un autre élément identique» ou d’être «mutuellement interchangeables». La monnaie est un actif fongible, tout comme le pétrole et l’or.

Les actifs numériques non fongibles sont des biens uniques qui n’ont pas de valeur interchangeable. Cette définition peut sembler abstraite, mais ce type d’actifs existe depuis les débuts d’Internet, selon Devin Finzer, PDG de la place de marché NFT Open Sea. «Les noms de domaine, les billets d’événement, les éléments du jeu, même les poignées sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook, sont tous des actifs numériques non fongibles», a écrit Finzer dans un explicatif exhaustif sur les NFT. «Ils varient simplement dans leur négociabilité, leur liquidité et leur interopérabilité.»

Alors, qu’est-ce qui transforme un actif en un jeton non fongible? Les marchés numériques comme Open Sea et Known Origin ont simplifié le processus pour les utilisateurs qui ne veulent pas se mêler de la technologie blockchain. (Il n’y a pas de définition universelle d’une blockchain, ce qui peut prêter à confusion. Pour les besoins de cet article, considérez la blockchain comme «une séquence d’enregistrements partagés entre un réseau, qui sont à la fois accessibles et immuables, ce qui signifie qu’aucun membre ne peut modifier ou supprimer les données qu’ils contiennent sans invalider le reste de la séquence. »)

Les artistes et les créateurs peuvent télécharger et certifier, ou «mint», n’importe quel actif numérique – animations 3D, clips vidéo, tweets, musique – sur la blockchain Ethereum. Ce processus codifie le NFT, établissant un enregistrement vérifiable du prix, de la propriété et du transfert, et empêche le fichier d’être numériquement falsifié ou répliqué. Une fois téléchargé, le NFT existera en permanence sur la blockchain, tant que la chaîne reste en fonctionnement. En conséquence, il n’y a pas deux NFT purement identiques, puisque chaque pièce contient des propriétés numériques uniques. Même si un artiste publie deux œuvres d’art sans distinction physique claire, les métadonnées encodées dans chaque NFT sont différentes. Cependant, les NFT n’ont pas encore pleinement protégé la propriété intellectuelle; les artistes doivent toujours enregistrer les droits d’auteur de leur travail s’ils doivent intenter une action en justice contre les contrefacteurs.

Les artistes numériques comme Arc sont attirés par la capacité de la technologie à conférer unicité, une permanence et une preuve de provenance. Les artistes et les musiciens se sont historiquement appuyés sur des intermédiaires – maisons de ventes aux enchères, galeries et plateformes de streaming – pour vendre ou héberger leurs œuvres. Dans certains cas, ils ne perçoivent pas de redevances sur les ventes futures. Avec les NFT, les artistes peuvent s’assurer de recevoir une part prédéterminée des redevances (généralement 10 pour cent) sur les ventes sur le marché secondaire.

«L’espace NFT a l’impression d’avoir été conçu pour l’artiste», a déclaré Victor, un artiste visuel de 18 ans qui travaille sous le surnom de FEWOCiOUS. «Avant de commencer à vendre des NFT, je connaissais très peu l’industrie de l’art et les problèmes de perception des redevances. Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve, mais je pense que les NFT deviendront un standard pour la vente d’art. »

Le marché émergent des NFT est alimenté par la nouveauté et la rareté du numérique

Pour les artistes et les collectionneurs passionnés, l’achat et l’échange de NFT uniques en leur genre peuvent être un moyen de soutien créatif. Il y a un sentiment inhérent de communauté, a ajouté Victor, puisque la technologie fait partie d’une sous-culture de niche qui commence à peine à entrer dans le courant dominant. Certes, ce n’est pas la première fois que les NFT attirent une large attention: en 2017, CryptoKitties, un jeu basé sur la blockchain où les joueurs élèvent et échangent des chats numériques, a fait la une des journaux pour générer plus d’un million de dollars de ventes de chaton virtuel.

Cet intérêt pour les cryptocollectibles a changé ce à quoi les gens pensaient que la blockchain pourrait être utilisée, a déclaré Donnie Dinch, PDG de Bitski, une vitrine de type Shopify permettant aux créateurs de répertorier et de vendre leurs NFT. «La propriété numérique, avant les NFT, est en quelque sorte frauduleuse et inexistante», m’a-t-il dit. «Vous ne possédez rien. Il y a des gens qui essaient de vendre leurs comptes Fortnite sur Poshmark. » Dinch a lancé Bitski en 2018 en tant que «Venmo pour la crypto-monnaie», mais a commencé à étendre la plate-forme en une vitrine pour les NFT l’année dernière après avoir rencontré des créateurs intéressés par la vente de leurs propres jetons.

La plupart des marchés NFT fonctionnent sur la blockchain Ethereum et exigent que les acheteurs potentiels disposent d’un portefeuille de crypto-monnaie existant. Bitski est l’une des rares plates-formes permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions avec une carte de crédit, ce que Dinch pense qu’il sera plus courant à mesure que les NFT entreront dans le courant dominant. «La crypto ne devrait pas être un obstacle pour participer à l’espace NFT», a-t-il déclaré. «La raison pour laquelle nous nous sommes éloignés de la propriété numérique telle qu’elle existe actuellement est probablement parce qu’il n’y a pas eu de plate-forme technologique pour résoudre ce problème.»

Certains spectateurs sont préoccupés par les énormes sommes d’argent injectées dans les NFT, et les critiques voient cette préoccupation comme un effet secondaire de la nature spéculative de la crypto-monnaie. Le Bitcoin, par exemple, est notoirement volatil et a connu des booms et des crashs soudains depuis 2013. Ethereum, la crypto-monnaie avec laquelle la plupart des NFT sont achetés, a atteint un niveau record au début du mois de février, pour tomber brutalement à la fin mois. En raison de ces mesures fluctuantes, certains ont rejeté les NFT comme une mode virale, tandis que ses champions les plus bruyants restent convaincus qu’il a le potentiel de changer l’avenir de la propriété numérique et du mécénat créatif.

L’une des choses les plus déroutantes, pour certains, est le problème que ces actifs numériques existent parfois sous des formes facilement et librement accessibles à d’autres. L’entrepreneur milliardaire Mark Cuban a comparé sa possession de bobines NBA Top Shot à son passe-temps de collection de timbres et de cartes de baseball. « Certaines personnes pourraient se plaindre du fait que je peux obtenir la même vidéo [of Maxi Klieber dunking] sur Internet n’importe où et n’importe quand et regardez-le », écrit-il. «Eh bien, devinez quoi, je peux obtenir la même image sur n’importe quelle carte physique traditionnelle sur Internet et l’imprimer, et cela ne change pas la valeur du [actual] carte. » Les biens numériques, a fait valoir Cubain, sont tout aussi précieux que les biens physiques tangibles et fonctionnent selon les mêmes principes économiques d’offre et de demande.

D’une certaine manière, les NFT semblent presque contre-intuitifs à l’ère des médias numériques, dans laquelle les images, les vidéos, les sons et le texte peuvent être facilement reproduits et partagés. La technologie vise à codifier – et à appliquer – une métrique de rareté qui est en contradiction avec le concept d’Internet ouvert. Cette rareté peut théoriquement être une bonne chose; cela profite au créateur et à l’acheteur de l’artefact. Cependant, sa construction et son entretien nécessitent des quantités massives d’énergie.

Les transactions sur la blockchain Ethereum sont incroyablement inefficaces sur le plan énergétique; une transaction consomme plus d’énergie que le ménage américain moyen en une journée, selon l’Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens. Pendant des années, les développeurs d’Ethereum ont prévu de déplacer la blockchain vers un modèle d’exploitation différent, appelé preuve d’enjeu, qui sera moins énergivore. Pourtant, l’inefficacité énergétique – et le facteur de nouveauté qui fait grimper le prix des NFT – inquiète certains artistes et critiques de crypto-monnaie.

Les défenseurs les plus virulents de la cryptographie – capital-risqueurs, célébrités et créateurs populaires – estiment que les NFT peuvent «démocratiser l’art» et le mécénat créatif en général. La technologie pourrait théoriquement stimuler la croissance de «l’économie des créateurs» – un terme qui décrit une classe croissante d’artistes indépendants et de créatifs qui gagnent des revenus en distribuant et en monétisant du contenu sur les plateformes sociales. Mais comme l’écrivaine musicale Arielle Gordon a écrit pour Stereogum, dans leur itération actuelle, les NFT semblent être «extrêmement efficaces pour reproduire les paradigmes les plus inaccessibles» du monde de l’art, malgré la «nature décentralisée et supposée plus démocratique» de la blockchain. Il existe une hiérarchie de créateurs, et des célébrités et des musiciens établis bénéficient des structures sociales existantes (le musicien et artiste Grimes a récemment vendu pour plus de 6 millions de dollars d’art numérique sur Nifty Gateway).

Ainsi, le système «encourage théoriquement les investisseurs à rechercher des talents non découverts», a conclu Gordon, «traitant les artistes presque comme des actions, à consommer à leur plus faible valeur possible pour être encaissés une fois qu’ils ont atteint une popularité de masse». Ce n’est pas différent du monde de l’art, qui repose sur la question de savoir si un artiste ou une œuvre d’art appréciera en valeur. Les places de marché NFT reproduisent le processus d’enchères pour leurs pièces les plus convoitées, dont certaines sont remises en concurrence sur le marché secondaire. Bien sûr, payer et offrir des prix exorbitants pour des objets de collection rares n’est pas un phénomène nouveau; il existe des marchés entiers de produits vintage et à mainlevée limitée soutenus par les poches des riches. Pour l’instant, au moins, l’espace semble être principalement peuplé d’acheteurs adjacents à la technologie avec des milliers de dollars à dépenser pour l’art basé sur Ethereum.

Dinch, le PDG de Bitski, a admis qu’il y a un élément de nouveauté qui est à l’origine de certains des prix extrêmes. Cependant, il pense que l’utilité des NFT s’étendra bien au-delà d’un marché de revente secondaire. «La façon dont nous percevons cette technologie est comme nous traitons des pages Web en 1996», a-t-il déclaré. «Nous sommes ravis de posséder une image unique. Pas pour aller tout Ready Player One, mais il semble inévitable que les gens veulent les moyens de s’exprimer et de se représenter, leur esthétique, dans l’espace numérique.