NFT, mythes grecs, Hayao Miyazaki

Avec l’été qui approche, les riches préparent leurs listes de lectures de plage inspirantes. Et cette année, leurs sacs fourre-tout Goyard sont susceptibles d’être remplis de livres sur l’innovation, la technologie et les dieux grecs.

JP Morgan Private Bank a annoncé mardi sa 23e liste annuelle de lecture d’été, qui est devenue la “it list” saisonnière des symboles de statut littéraire pour les ultra-riches.

La banque, dont les clients ont généralement 10 millions de dollars ou plus, trie des centaines de recommandations de conseillers à la clientèle pour des livres de non-fiction et les réduit à 10 titres. La sélection est basée sur “la rapidité, la qualité et l’attrait mondial pour la clientèle mondiale de l’entreprise”.

Bien sûr, la plupart des super-riches regarderont leurs écrans d’actions tout l’été. Mais en ce qui concerne les livres, ils cherchent à en savoir plus sur la technologie, la planète et le passé.

“La liste de cette année couvre le terrain et le temps et cherche à double-cliquer sur les thèmes que nos conseillers entendent le plus dans leurs conversations avec les clients cette année, y compris la durabilité, le leadership et la transformation de l’entreprise, l’innovation technologique, l’expansion des perspectives culturelles et le soutien philanthropique à d’importants projets mondiaux. causes », a déclaré Darin Oduyoye, directeur de la communication de JP Morgan Asset & Wealth Management.

La liste a également ajouté une nouvelle tournure technologique cette année – des livres dans le métaverse. Le salon JP Morgan Onyx à Decentraland comprendra une exposition de bibliothèque virtuelle, où les visiteurs pourront créer un avatar, visionner des interviews d’auteurs et répondre à des questions triviales avec un “hibou érudit”.

La liste est, comme toujours, aussi variée que les riches eux-mêmes. Mais c’est un baromètre utile des titres et des sujets que vous verrez probablement cet été sur les plages des Hamptons, les montagnes d’Aspen et les autres points chauds de l’élite. Voici la liste, via JP Morgan Private Bank :

“Excellence PDG : les six états d’esprit qui distinguent les meilleurs leaders des autres” par Carolyn Dewar, Scott Keller et Vikram Malhotra : Les partenaires seniors de McKinsey & Company offrent un aperçu de la façon dont certains des PDG les plus respectés font leur travail. S’appuyant sur 25 ans de recherche et d’entretiens avec les plus grands dirigeants d’entreprise – y compris les chefs de Netflix, JP Morgan Chase, General Motors et Sony – Dewar, Keller et Malhotra montrent que si le rôle de PDG est unique à chaque organisation, les meilleurs PDG pensent et s’adaptent de manière étonnamment similaire d’une industrie à l’autre.

« Race for Tomorrow : Survival, Innovation and Profit on the Front Lines of the Climate Crisis » par Simon Mundy : Dans ce voyage à travers 26 pays et six continents, le journaliste du Financial Times Simon Mundy se rend aux premières lignes de la crise climatique. En racontant les histoires de ceux qu’il rencontre – d’un scientifique construisant une maison pour des mammouths artificiels dans le nord-est de la Sibérie aux entrepreneurs à la recherche de percées dans le domaine de l’électricité et de la fusion – Mundy montre comment le changement climatique déplace les communautés, perturbe les entreprises mondiales et inspire une nouvelle vague de innovation.

“Être présent : attirer l’attention au travail (et à la maison) en gérant votre présence sociale” par Jeanine W. Turner : En synthétisant 15 ans de recherche, d’entretiens et d’expérience d’étudiants et de cadres, la professeure de Georgetown, Jeanine W. Turner, propose un cadre pour naviguer dans notre présence sociale – le sentiment d’être connecté au sein d’une conversation ou d’une interaction – et pour communiquer plus efficacement et intentionnellement avec notre famille, amis et collègues.

“Le guide complet des NFT, des illustrations numériques et de la technologie Blockchain” par Marc Beckman : Que sont exactement les NFT et quel sera leur impact sur notre monde ? Marc Beckman, fondateur de la plateforme d’illustration numérique NFT Truesy, plonge dans les fondements de la technologie NFT, rendant le sujet clair et compréhensible. Beckman explore comment les NFT sont sur le point de changer la mode, le sport, les beaux-arts, la justice sociale et plus encore, et comment les entrepreneurs peuvent se positionner pour réussir dans le monde de demain axé sur les NFT.

« Le pouvoir du regret : comment regarder en arrière nous fait avancer » par Daniel H. Pink : L’auteur Daniel H. Pink rejette l’idée de “sans regrets” – nous mettant plutôt au défi d’accepter les regrets comme fondamentaux et d’en tenir compte de manière créative pour nous aider à vivre des vies plus épanouissantes. S’appuyant sur des recherches en psychologie, en neurosciences, en économie et en biologie, Pink soutient que nous pouvons transformer les regrets en forces positives en recadrant notre pensée.

“Corrigé. : Comment perfectionner l’art de la résolution de problèmes” par Amy E. Herman : Alors qu’elle dirigeait l’éducation à la Frick Collection à New York, l’avocate et historienne de l’art Amy E. Herman a développé son séminaire “Art of Perception” pour améliorer les compétences d’observation et de communication des étudiants en médecine résolvant des problèmes insolubles. Depuis lors, elle a animé des sessions internationales pour des dirigeants et des professionnels du FBI, de la Police nationale française, d’Interpol et de bien d’autres organisations pour lesquelles l’échec est catastrophique. Utilisant l’art pour remettre en question notre façon de penser par défaut, Herman nous encourage à ouvrir notre esprit pour voir des possibilités que nous pourrions autrement négliger.

“Hayao Miyazaki” de Jessica Niebel, Daniel Kothenschulte et Pete Docter : Un voyage illustré à travers les mondes cinématographiques du célèbre cinéaste japonais, “Hayao Miyazaki” célèbre la vision artistique et les thèmes des films d’animation de Miyazaki, dont “Spirited Away”, lauréat d’un Oscar. Publié par l’Academy Museum of Motion Pictures de Los Angeles en collaboration avec le Studio Ghibli de Tokyo, le livre offre un aperçu du processus créatif de l’animateur et des techniques de narration magistrales.

« As We Rise : Photography from the Black Atlantic » par la Wedge Collection (Préface de Teju Cole/Introduction par le Dr Mark Sealy/Interviewé par Liz Ikiriko) : Sélectionné à partir de la collection Wedge du Dr Kenneth Montague à Toronto – une collection appartenant à des Noirs et dédiée aux artistes d’ascendance africaine – “As We Rise” propose une exploration opportune de l’identité noire. À travers une compilation de plus de 100 photographies d’artistes noirs du Canada, des Caraïbes, de Grande-Bretagne, des États-Unis, d’Amérique du Sud et de tout le continent africain, le volume examine les aspects multicouches de la vie noire à travers les thèmes de la communauté, de l’identité et du pouvoir, tous tout en explorant les idées d’agence, de beauté, d’auto-représentation et plus encore.

“Entre la montagne et le ciel : l’histoire d’amour, de perte, de guérison et d’espoir d’une mère” de Maggie Doyne : Maggie Doyne, philanthrope américaine et fondatrice de la Fondation BlinkNow, raconte l’histoire inspirante de son parcours d’adolescente insouciante du New Jersey à gardienne de plus de 50 enfants népalais. Inspirée par un voyage à la campagne pendant une année sabbatique avant l’université, Doyne investit ses économies pour acheter un terrain et ouvrir un foyer pour enfants. “Entre la montagne et le ciel” partage tout l’amour, la perte, la guérison et l’espoir qu’elle éprouve en ouvrant la maison, et éventuellement un centre et une école pour femmes.

« Mythes grecs » de Gustav Schwab : Une collection de 47 contes de l’anthologie phare de l’écrivain allemand Gustav Schwab, “Greek Myths” de Taschen réinvente le monde fascinant de la mythologie grecque pour les temps modernes. À travers ces contes légendaires de dieux et de héros trop humains, les histoires mises à jour de Schwab révèlent tous les exploits, furies et faiblesses de la condition humaine – du courage de Persée et de l’ambition d’Icare à la cupidité de Midas.