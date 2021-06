NFT inaugural de USA TODAY

Note de l’éditeur: USA TODAY NETWORK mettra aux enchères son premier jeton non fongible (NFT) inspiré du premier journal livré dans l’espace en 1971. L’astronaute d’Apollo 14 Alan Shepard, le premier Américain dans l’espace, a transporté une édition spéciale de TODAY, maintenant FLORIDA TODAY et fait partie du USA TODAY NETWORK, vers la lune et retour. Pour célébrer le 50e anniversaire de la visite de Shepard, des histoires sélectionnées de cette édition sont republiées et le journaliste visuel Pat Shannahan a rassemblé plus de 300 photographies, graphiques, illustrations et premières pages de cinq décennies de couverture spatiale pour recréer la couverture comme un mosaïque. Le produit de la vente aux enchères bénéficiera à l’Air Force Space & Missile Museum Foundation et à la Gannett Foundation. Plus d’informations sur nft.usatoday.com. Ad Astra!

L’histoire du voyage de l’humanité vers la lune ne peut pas être capturée dans un seul cadre. C’est pourquoi le journaliste visuel Pat Shannahan l’a fait en 105 147 images. Avec des centaines de photos, de graphiques, d’illustrations et de premières pages de journaux rassemblés à travers l’histoire de notre réseau national de couverture de l’espace, il a construit cette image unique en son genre. Au fond de cette image, vous découvrirez de lourdes fusées qui ont soulevé des charges utiles expérimentales, des rendus de véhicules spatiaux réels et expérimentaux – même des lettres signées à la main d’Alan Shepard.

Prenez du recul, cependant, et la situation dans son ensemble reste claire. Depuis 1966, la mission de FLORIDA TODAY est de couvrir les personnes, la culture, les triomphes et les tragédies du programme spatial américain. Un exemplaire de ce journal – cette même section, la première page que vous voyez ici – est allé sur la lune en 1971, faisant de cette histoire à la fois un triomphe de la technologie et une œuvre d’art.

L’illustration originale de 1969 est de John Handloser. Les photographes et artistes des centaines d’images à l’intérieur de ce composite incluent Robert W. Ahrens, Craig Bailey, Jennifer Borresen, Veronica Bravo, Michael R. Brown, Terry Bryne, Malcolm Denemark, Karl Gelles, Delinda Karnehm, Bob Laird, Janet Loehrke, Andrew Long, Dave Merrill, Ramon Padilla, George Petras, Frank Pompa, Pat Shannahan, Tim Shortt et Mike B. Smith.

Explorez la mosaïque interactive