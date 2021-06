NFT du journal qui est allé sur la lune pour la vente produit un musée de l’espace

Je suis la rédactrice en chef de USA TODAY, Nicole Carroll, et voici The Backstory, un aperçu de nos plus grandes histoires de la semaine. Si vous souhaitez recevoir The Backstory dans votre boîte de réception chaque semaine, inscrivez-vous ici.

En 1970, l’éditeur de journaux Al Neuharth, qui allait plus tard lancer USA TODAY, a eu une grande idée. Il voulait que son journal en Floride, alors appelé TODAY, soit le premier journal sur la lune.

La NASA se préparait pour la mission lunaire Apollo 14, et Neuharth voulait que son article Space Coast, maintenant appelé FLORIDA TODAY, soit à bord.

Il est allé à James Webb, ancien chef de la NASA, qui était alors directeur de Gannett, la société mère de ce qui est maintenant le réseau USA TODAY.

On lui a dit non. Aucun produit commercial autorisé.

Toujours déterminé, il se rendit chez le président Lyndon B. Johnson, qu’il avait accueilli lors de la visite du président au Cap.

Encore une fois, non.

Il s’est donc tourné vers Buddy Baker, qui était le directeur des services communautaires de TODAY, et l’a mis au défi de trouver un chemin vers la lune.

Neuharth a supposé que Baker pouvait contacter l’astronaute d’Apollo Alan Shepard et lui faire la demande directement. Mara Bellaby, l’éditeur actuel de FLORIDA TODAY, reprend l’histoire à partir de là.

« Baker était connecté à la communauté Space Coast. Il avait déjà écrit une chronique : Brevard After Dark. Il connaissait tous les points chauds, et était un habitué du Carnival Club et un ami du propriétaire du club, Lee Caron. Si Baker voulait une introduction à Shepard, il serait juste la personne pour en obtenir une », a-t-elle écrit cette semaine.

« Baker était connu pour son rire saccadé contagieux, sa connaissance encyclopédique des pièces de théâtre et des films et sa joie de vivre – juste le genre de gars pour persuader un héros américain de faire quelque chose que le président des États-Unis avait, selon Neuharth, qualifié d’impossible . »

Et c’est exactement ce qu’il a fait. Au-dessus des boissons.

« L’intrigue semble avoir été tramée autour de cocktails et de jazz en présence du légendaire batteur Buddy Rich au Carnival Club de Lee Caron à Cocoa Beach », a écrit Bellaby.

« Une photo montre Baker, vêtu d’un manteau de sport et d’une cravate rayée avec un stylo sortant de sa poche poitrine, serrant la main de Shepard, plus décontracté en polo. Rich, souriant comme s’il connaissait un secret, se tient à leurs côtés. »

Les astronautes pourraient apporter des objets personnels à bord du vaisseau spatial. Baker a demandé à Shepard d’inclure l’édition spéciale TODAY Apollo dans le cadre de son allocation.

« Il semblerait cependant que le journal « local » soit un concurrent sérieux », a écrit Shepard à Baker dans une lettre manuscrite datée du 2 août 1970. Il a demandé à Baker d’envoyer le microfilm du journal. Il a écrit qu’il l’ajouterait à ses effets personnels « si possible », soulignant les quatre mots.

Le 15 décembre, la nouvelle était officielle.

« Je réaffirme que j’ai l’intention d’emporter tous les films d’AUJOURD’HUI avec moi sur Apollo 14. J’espère que vous pourrez le faire connaître après le vol, car tant de vos lecteurs sont directement responsables de son succès », a écrit Shepard sur la NASA. en-tête, en soulignant le mot « après ».

Le microfilm TODAY est arrivé sur la lune le 5 février 1971, lorsque Shepard et le pilote du module lunaire Edgar Mitchell ont atterri dans les hautes terres de Fra Mauro sur la surface lunaire. Le 22 mars 1971, le petit tube brun transportant le microfilm est retourné à la salle de rédaction du comté de Brevard.

Aujourd’hui, le papier qui est allé sur la lune est l’inspiration pour le premier NFT du réseau USA TODAY, ou jeton non fongible.

Les NFT sont des certificats ou des jetons enregistrés à l’aide de la même technologie que Bitcoin pour vérifier la propriété d’un élément numérique, explique USA TODAY Le journaliste d’argent Brett Molina. Les articles certifiés par les NFT peuvent aller d’œuvres d’art aux faits saillants des jeux NBA.

« La norme à l’heure actuelle est que les gens créent ces jetons en édition limitée là où il n’y en a qu’un seul », a déclaré Chris Wilmer, professeur agrégé à la Swanson School of Engineering de l’Université de Pittsburgh. Molina. « Ils associeront une pièce de leur art à l’un de ces jetons échangeables, et ils disent qu’il n’y en aura jamais qu’un. »

Cette exclusivité est ce qui rend les NFT si précieux.

Les NFT ont commencé à toucher un public plus large en mars, a déclaré Molina, lorsque Christie’s a mis aux enchères un NFT présentant une œuvre d’art numérique d’un artiste nommé Beeple pour 69 millions de dollars. « Ils ont dit que c’était le troisième prix le plus élevé pour un artiste vivant », a-t-il déclaré. « D’après ce que j’ai vu, il semble que le principal attrait pour les NFT soit de les acheter comme objets de collection, comme s’il s’agissait de cartes de baseball. »

Pour ce NFT, visual journaliste Pat Shannahan, avec l’aide de photojournalistes de FLORIDA TODAY, ont assemblé des photographies, des graphiques, des illustrations et des pages de couverture de cinq décennies de couverture spatiale pour recréer la couverture TODAY liée à la lune sous forme de mosaïque interactive. Vous pouvez zoomer sur la réplique de la première page et voir qu’elle est composée de centaines de photos, de graphiques, d’illustrations et de premières pages de journaux collectés à partir de l’historique de la couverture spatiale de notre réseau.

Le produit de la vente aux enchères de ce NFT bénéficiera à l’Air Force Space & Missile Museum Foundation et à la Gannett Foundation.

« Nous voulions répondre à la question : est-ce que nos premières pages historiques, des millions de photos d’archives et d’autres actifs d’importance historique et culturelle ont une valeur en tant que NFT ? », a déclaré le chef de projet. Keira Nothaft. « Avons-nous quelque chose de significatif à ajouter à ce nouveau marché innovant ? Nous avons donc commencé à réfléchir et avons immédiatement pensé à notre histoire de couverture spatiale.

« En chemin, il a été mentionné que nous avions le premier journal sur la lune, ce qui semblait trop incroyable pour être vrai. Nous avons confirmé l’histoire et nous nous sommes concentrés là-dessus.

Et l’édition spéciale spatiale fait l’affaire pour un NFT fort.

« Un bon NFT fait trois choses : il inspire la spéculation, crée du spectacle et enflamme l’esprit », a déclaré Nothaft. « Cette mosaïque nostalgique, créative et magnifiquement conçue fait les trois. »

Et c’est aussi une déclaration forte sur le journalisme.

« Grande image, cette image célèbre l’espace et l’ingéniosité humaine qu’il faut pour l’atteindre et l’explorer ; mais lorsque vous zoomez et que vous vous émerveillez devant les détails, cela devient aussi une célébration de la puissance des reportages et de la narration originaux et sur place. »

Al Neuharth était un visionnaire avec de grandes idées et une volonté de faire avancer notre industrie.

Son esprit vit.

