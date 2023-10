Formulaire de collecte de jouets pour sponsor commercial

La North Fort Myers Civic Association recherche des sponsors d’entreprises locales pour organiser une collecte de jouets, dans votre entreprise, du 1er novembre au 2 décembre. Un représentant de North Fort Myers déposera et récupérera la boîte de collecte. La NFMCA fera la promotion de votre entreprise en tant que sponsor et lieu de dépôt de Toy Drive. Les jouets collectés seront distribués aux enfants de North Fort Myers âgés de 18 ans et moins.

Le partenariat parrainé par les entreprises comprend :

• Boîte de collecte NFMCA

• Reçu 501c3

Vous avez un événement à venir ?

Chaque entreprise peut créer ses propres dépliants d’événement pour promouvoir la collection de jouets de la NFMCA.

Vous recevrez un logo PDF NFMCA pour les dépliants de l’événement. Indiquez NFMCA comme destinataire des dons sur les dépliants. Partagez votre événement sur le site social de la NFMCA. Envoyez votre dépliant à [email protected] afin qu’il puisse être promu.

Défilé du Père Noël

La parade du Père Noël de la North Fort Myers Civic Association aura lieu le 9 décembre de cette année.

La parade du Père Noël joue de la musique de Noël tandis que les lutins du Père Noël invitent les enfants à recevoir un cadeau de la part de Mme Noël et même du Père Noël lui-même. Les elfes distribuent des bas de Noël et des cannes de bonbon. Le Grinch se réchauffe même pour des photos et une canne en bonbon ou deux.

Le comité du Père Noël de la NFMCA est un groupe de bénévoles qui apportent la magie de Noël aux enfants de North Fort Myers.

Source : Comité du Père Noël de la NFMCA | Christy-Lee Iwanow, Bob Hill, Toni Hill et Chrissie-Lee Glotta